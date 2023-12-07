تغطية اكتتاب «بيورهيلث» بالكامل خلال ساعات من بدء الطرح

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت مجموعة «بيورهيلث» القابضة، أن طرحها العام الأولي قد شهد اهتماماً كبيراً في اليوم الأول، مع فتح باب الاكتتاب، حيث تمت تغطية الاكتتاب بالكامل خلال الساعات الأولى من بدء الطرح العام الأولي.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «بيورهيلث»: «نحن سعداء بالثقة الواسعة والإقبال الكبير للمستثمرين على تغطية طرحنا العام الأولي، الذي شهد طلباً قوياً خلال الساعات الأولى من بدء الاكتتاب.

ويقدم الاكتتاب فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين، ليكونوا شركاء في مسيرة «بيورهيلث» الحافلة، خاصة بعد المكانة المتميزة التي تبوأتها، من خلال عمليات الاستحواذ الدولية الأخيرة.

والخطط المستقبلية الطموحة للمجموعة، والتي تحظى بدعم قيادتنا الرشيدة، ونتطلع قدماً إلى إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يمثل إنجازاً كبيراً في تاريخ «بيورهيلث».

وتم طرح 1.11 مليار سهم، بسعر طرح نهائي 3.26 دراهم، وتمثل الأسهم المطروحة 10 % من رأسمال الشركة، بقيمة 3.62 مليارات درهم.

وسيغلق الاكتتاب 11 ديسمبر الجاري، لكل من شريحتي المستثمرين الأفراد والمتمرسين.

وتعتزم الشركة، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية 20 ديسمبر.

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