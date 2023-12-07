«ون زعبيل» يحصد شهادة الريادة الذهبية للطاقة والبيئة 

المصدر: دبي - البيان

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حصل مشروع ون زعبيل، على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، من المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة.

ويعكس الإنجاز الجهود المتكاملة لمشروع ون زعبيل، وشركة الاستشارات دبليو إس بي _ الشرق الأوسط، التي لعبت دوراً فعالاً في تعزيز أعلى معايير الاستدامة بكل مراحل البناء، التطوير والعمليات المستمرة في المشروع.

وقال عصام كلداري مدير مشروع ون زعبيل: يمثل هذا المعلم الأيقوني روح دبي الابتكارية والمثابرة، لذلك نحرص على تماشيه بشكلٍ وثيق، مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وحفاظنا على متطلبات هذه الشهادة مؤشر قوي على التزامنا الكبير. ويأتي الإنجاز، تزامناً مع استقبال المقيمين الجدد في منازلهم ببرج ون زعبيل ذا ريزيدينسز.

كما يستعد لاستقبال المستأجرين الجدد بمكاتب ون زعبيل الشهر الجاري. ويتم الإعداد لافتتاح المكونات الأخرى، كمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو، والعديد من المطاعم لطهاة مشاهير حاصلين على نجمة ميشلان، التي سيتم افتتاحها في الربع الأول 2024.

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