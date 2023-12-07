«مراس» تطرح مشروعاً عقارياً جديداً يضم 1199 فيلا

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أعلنت شركة مراس العقارية، عن مشروعها الجديد «ذا إيكرز»، وهو مجمع سكني ضخم يتكون من 1199 فيلا فاخرة مستقلة، ويجري تطوير المشروع في منطقة دبي لاند، فيما من المتوقع اكتمال عمليات الإنشاء وبدء التسليم في أكتوبر 2027.

ويمتد المشروع الجديد على مساحة 5.966.005 قدم مربعة، وتمثل المساحات الخضراء والمفتوحة 28% من المساحة الإجمالية للمجمع، أما المساحات السكنية فتستحوذ على 41% من المشروع عبر 1199 فيلا فخمة مستقلة.

ويقدم المشروع خيارات متنوعة من الفلل، تتوزع إلى 308 فلل تضم 3 غرف وصالة، 466 فيلا تضم 4 غرف وصالة، و239 فيلا تضم 5 غرف وصالة، 93 فيلا كبيرة تتكون من 6 غرف وصالة و26 فيلا كبيرة تتكون من 7 غرف وصالة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 642 فيلا مستقلة، تتضمن 188 فيلا تضم 3 غرف وصالة بأسعار تبدأ من 5.09 ملايين درهم، و301 فيلا تضم 4 غرف وصالة بأسعار تبدأ من 6.79 ملايين، و153 فيلا تضم 5 غرف وصالة وبأسعار تبدأ من 10 ملايين درهم.

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