منصور الفلاسي الرئيس التنفيذي في أول حوار صحفي: «تاكسي دبي» تعتزم توزيع 85 % من أرباحها

المصدر: دبي - محمود حسن

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يستقبل سوق دبي المالي اليوم أسهم شركة «تاكسي دبي»، تحت الرمز «DTC» ورقم التعريف الدولي «AEE01356D236»، وبسعر 1.85 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وفي أول حوار صحفي منذ تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة «تاكسي دبي»، أكد منصور الفلاسي لـ«البيان»، أن الهدف من إدراج الشركة في سوق دبي المالي، هو تحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا الحاليين والجدد، لاسيما أن شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي.

وتمتلك حصة سوقية 44% من إجمالي مركبات الأجرة تركيزنا على فرص النمو المستقبلية للشركة بهدف الارتقاء بجهودها في المساهمة في تعزيز قطاع التنقل في دبي ودولة الإمارات.

وأوضح أن الشركة واحدة من الشركات الرائدة ذات معدلات النمو العالية، مستهدفة دفع أرباح الأسهم بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الأخير من العام 2023 في شهر أبريل من عام 2024. وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، تتوقع الشركة دفع ما لا يقل عن 85% من الأرباح عن الفترة السنوية كتوزيعات أرباح.

وأنجزت الشركة، الثلاثاء، إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب الذي شهد طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات. وفي ما يلي نص الحوار:

ما هو الهدف من طرح «تاكسي دبي» وتوقعاتكم للشركة؟

يأتي الإدراج في إطار سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة وبما يعكس مسيرة ريادتها ونموها المستدام، ويأتي الإدراج في هذا الوقت تماشياً مع النمو الاقتصادي والسياحي والسكاني الذي تشهده إمارة دبي.

حيث من المتوقع أن ينمو سوق سيارات الأجرة والطلب عبر الإنترنت في دبي جزئياً نتيجةً لنمو سنوي مركب متوقع بنسبة 3% في عدد سكان دبي من عام 2023 إلى عام 2040، إلى جانب نمو متوقع بمعدل سنوي مركب بنسبة 20% في السياحة في دبي من عام 2022 إلى عام 2025.

والهدف من هذا الإدراج هو بالدرجة الأولى الاستفادة من آفاق النمو القوي لاقتصاد دبي، وتحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا الحاليين والجدد ولاسيما أن شركة تاكسي دبي تعد أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي.

حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 44% من إجمالي مركبات الأجرة وذلك في 30 يونيو 2023، كما ينصب تركيزنا في هذا الإدراج على فرص النمو المستقبلية للشركة بهدف الارتقاء بجهودها في المساهمة في تعزيز قطاع التنقل في دبي ودولة الإمارات.

ما هو توقعات الربح العائد للمساهمين بـ«النسبة»؟

تتمتع شركة تاكسي دبي بسياسة توزيع أرباح مبتكرة تمكننا من الموازنة بين الاستثمارات اللازمة للنمو وتقديم العائد للمساهمين.

وتعتزم الشركة بعد الطرح القيام بدفع الأرباح على الأسهم مرتين في كل سنة وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، ومن المتوقع أن يتم دفع أرباح الأسهم بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الأخير من العام 2023 في شهر أبريل من عام 2024.

وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، تتوقع الشركة دفع ما لا يقل عن 85% من الأرباح عن الفترة السنوية كتوزيعات أرباح.

هذا وارتفعت الأرباح الصافية للشركة 98% تقريباً في الأشهر الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 267 مليون درهم مقارنة مع 134.59 مليون درهم قبل عام بحسب إفصاح لسوق دبي المالي، فيما بلغت الإيرادات 1.413 مليار درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة مع 1.27 مليار درهم قبل عام.

كم يبلغ عدد مركبات الأجرة لديكم (التي تعمل بالبترول والكهرباء).. وهل هناك نية لدخول عالم سيارات الأجرة ذاتية القيادة؟

تعتبر شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لسيارات الأجرة في دبي، بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% من إجمالي سيارات الأجرة حتى 30 يونيو 2023، ووصل عدد مركبات الأجرة التي تقوم بتشغيلها عبر خطوط أعمالها المختلفة إلى أكثر من 7000 مركبة، منها 5216 سيارة أجرة.

وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، فإن غالبية أسطول سيارات الأجرة والليموزين لدى الشركة صديقة للبيئة، حيث تعتبر 80% من سيارات الأجرة و77% من سيارات الليموزين لكبار الشخصيات لدى الشركة إما هجينة أو كهربائية، ونهدف إلى الوصول إلى مركبات هجينة أو كهربائية بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2024.

كما أبرمت شركة تاكسي دبي اتفاقية مع شركة كيا للمساهمة في وضع معايير مركبات كيا الكهربائية والتي تتوافق مع الإمارات وبيئتها، مع خطط لتطوير مركبة ذاتية القيادة بعد عام 2025.

الطلب

وشهد الطرح طلباً هائلاً، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 150 مليار درهم (41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، ما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي.

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليارات درهم (1.26 مليار دولار).

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