«الطيران المدني» وشرطة دبي تطوران آليات لإصدار تراخيص الكاشف الأمني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعزيز أطر التعاون القائم مع القيادة العامة لشرطة دبي بشأن إصدار تراخيص الكاشف الأمني.

وذلك بما يسمح للقيادة العامة لشرطة دبي بتدريب وإصدار شهادات لموظفي الكاشف الأمني في مجال أمن الطيران المدني.

وقال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة حريصة على تطوير أطر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين بما يعزز من إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطيران، وبما يواكب النمو في البنية التحتية في قطاع الطيران على مستوى المطارات وخدمات الشحن.

وأوضح أن رفع مستوى التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي فيما يتعلق بتدريب وإصدار شهادات موظفي الكاشف الأمني ومفتشي المطارات، يُسهم في رفع قدرات وإمكانيات الكوادر البشرية العاملة في القطاع، ويخدم التوجهات الوطنية في تعزيز المرونة وتعزيز تنافسية وأمن وسلامة قطاع الطيران المدني.

وقال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، إن مركز دبي لأمن الطيران المدني هو مركز إقليمي معتمد في الشرق الأوسط من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

ويدعم استراتيجية الإيكاو والهيئة العامة للطيران المدني في تأهيل الموارد البشرية في مجال أمن الطيران، كما أنه يسهم في تأهيل القيادات العاملة بقطاع الطيران من خلال عقد دورات تخصصية بالتعاون مع الشركاء من داخل وخارج الدولة.

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