برنامج «دناتا» التدريبي للبضائع الخطرة يحظى بتقدير عالمي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «دناتا»؛ الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، على شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة CBTA فيما يتعلق بالبضائع الخطرة.

وجاء هذا الإنجاز بفضل استثمار «دناتا» المستمر في الموارد البشرية والتدريب وتحسين إجراءات عملياتها في المطارات. وتشمل أحدث مبادرات «دناتا» في هذا الإطار إطلاق مجموعة عمل متخصصة في التعامل مع البضائع الخطرة.

وأجرى هذا الفريق العالمي مراجعة شاملة لمدة 18 شهراً لكيفية تقييم «دناتا» وتقديم جميع متطلبات التدريب على البضائع الخطرة، امتثالاً للنهج الإطاري للاتحاد الدولي للنقل الجوي. وجرى تطبيق الحلول في يناير 2023، ما أسهم في ضمان الجودة والكفاءة المتسقة في جميع عمليات «دناتا» العالمية.

وخضعت جميع أنشطة «دناتا» لعملية تدقيق رسمية وشاملة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) بين مارس وأغسطس 2023، غطت جميع جوانب أنظمة إدارة التدريب وتنفيذ برنامج CBTA للبضائع الخطرة. وتوفر مشاركة «دناتا» في البرنامج ضمان الجودة للعملاء، مع تقليل متطلبات التدقيق والتدريب الإضافية وتكاليف التطوير.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: «نفخر بمواصلة ريادتنا في التعامل مع البضائع الخطرة في جميع عملياتنا، وذلك بفضل استثماراتنا المستمرة في برنامجنا التدريبي، وتطبيق أحدث وأفضل الممارسات العالمية لتقديم أعلى معايير السلامة والجودة. وسوف نواصل العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشركائنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وعملائهم باستمرار».

وقال نائب الرئيس الأول للمنتجات والخدمات التجارية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي فريدريك ليجر: «النقل الآمن للبضائع الخطرة أولوية بالنسبة لهذه الصناعة، والتدريب عنصر أساسي. نهنئ «دناتا» بحصولها على شهادة مركز CBTA للبضائع الخطرة من الأياتا للبضائع الخطرة عبر شبكتها بالكامل.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام «دناتا» بالتمسك بأعلى المعايير في التدريب والتقييم بشأن البضائع الخطرة. كما أنه يمثل شهادة على التزامها الثابت بالتميز، ما يمنح الآن عملاء «دناتا» ثقة أكبر بأن منتجاتهم يتم التعامل معها بأقصى درجات السلامة والخبرة في كل نقطة اتصال».

واستثمرت «دناتا» بكثافة في عملياتها لتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة في التعامل مع البضائع الخطرة. وأصبحت في 2021 أول مزود خدمات جوية عالمي يعتمد منصة أياتا للفحص التلقائي لقبول شحنات البضائع الخطرة.

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