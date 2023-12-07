4.7 مليارات مسافر متوقع على شركات الطيران عالمياً 2024

المصدر: جنيف - أ ف ب- البيان

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تتوقع شركات الطيران عالميا أن تسجل رقماً قياسياً بأعداد المسافرين يبلغ 4.7 مليارات مسافر في 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة كوفيد ـــــ 19.

وذلك استنادا إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أمس . ورفع الاتحاد أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحاً أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح 23.3 مليار دولار في 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في يونيو البالغة 9.8 مليارات.

وقالت اياتا في مراجعتها لاتجاهات القطاع مع اقتراب العام من نهايته إنه «يتوقع أن يسافر 4.7 مليارات شخص في 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليارات والمسجل في 2019». وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن نحو نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء. وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18 % فقط إنهم يسافرون أقل.

ورفعت اياتا توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير. وقالت «كان التحسن مدفوعاً بالكامل بقطاع الركاب الذي شهد زيادة 96 مليار دولار بالإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة وصولاً إلى 642 مليار دولار». ويتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134.7 مليار دولار، بانخفاض عن 142.3 مليار دولار كانت متوقعة في يونيو.

شحن جوي

من ناحية أخرى، حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط أقوى أداء للشحن الجوي في أكتوبر 2023، مع زيادة 10.9% على أساس سنوي لأحجام الشحن، بارتفاع كبير عن الأداء المسجل في الشهر السابق عند (+2.5%). واستفادت شركات النقل في المنطقة من نمو أسواق الشرق الأوسط وآسيا (+10.3%) وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا (+17.1%)، بينما ارتفعت السعة 15% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر، والتي تظهر استمرار ارتفاع الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع الطلب العالمي، المقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 3.8% بالمقارنة مع أكتوبر 2022، بينما شهدت العمليات الدولية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.5%.

وازدادت السعة، التي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 13.1% مقارنة بأكتوبر 2022 (+11.1% بالنسبة للعمليات الدولية). وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في بدن الطائرات، فعلى سبيل المثال، شهدت سعة بدن الطائرات الدولية ارتفاعاً بنسبة 30.5% على أساس سنوي في أسواق المسافرين.

مؤشرات

• سجلت الأنشطة التجارية انخفاضاً في شهر أكتوبر، حيث حافظ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لطلبات الإنتاج والتصدير لدى الاقتصادات الكبرى (باستثناء الولايات المتحدة) على مستوياته دون عتبة الخمسين نقطة، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المقبلة.

• واصل التضخم في الاقتصادات الكبرى تراجعه عن ذروته ضمن مؤشر الأسعار الاستهلاكية، ليصل إلى 3% و4% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي خلال أكتوبر. ومع ذلك، أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية الصيني انكماشاً للمرة الثانية هذا العام، مما زاد من مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي.

• أوقفت التجارة العالمية مسارها المتراجع لتسجل استقراراً في سبتمبر، وعلى الرغم من أنها ما زالت أقل من ذروتها في عام 2022، تزيد نسبة النشاط الدولي للتجارة العالمية بنسبة 5% على مستويات ما قبل أزمة كوفيد 19.

• واصلت عائدات الشحن في أكتوبر الارتفاع الذي بدأته في سبتمبر بعد انخفاض استمر 7 أشهر متتالية، مع مكاسب بنسبة 2.6% على أساس شهري، لتبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة كوفيد .

الأداء الإقليمي

وسجلت شركات الطيران بآسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 7.6% في أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو ما يعادل تقريباً مستوى الأداء في الشهر السابق (+7.7%).

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