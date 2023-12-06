دبي تستضيف منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» و«قمة دبي للسياحة» 12 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» المتخصص في مجال السفر، و«قمة دبي للسياحة»، إلى جانب اللقاء الدوري نصف السنوي مع الشركاء، وذلك في فندق «أتلانتس ذا رويال» خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي.

ويمثل منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» امتداداً لمؤتمر «سكيفت جلوبال فورم» العالمي الشهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم رؤى عميقة وملهمة حول مستقبل قطاع السفر، ويتيح استكشاف الابتكارات الرئيسية في مجالات التسويق، وأحدث الاستراتيجيات والإبداعات التكنولوجية.

وأطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي سابقاً قمة دبي للسياحة- برنامج القيادة الفكرية عالمي المستوى، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات المعنية في القطاع، ومشاركة أفكارهم واستراتيجياتهم وأفضل ممارساتهم.

وسيجمع اللقاء الدوري مع الشركاء، الذي تنظمه الدائرة أهم الشركاء، والأطراف المعنية في قطاعات الطيران والسفر والضيافة والتجزئة، بهدف مناقشة أحدث التطورات والآفاق المستقبلية لها.

ويستقطب منتدى «سكيفت جلوبال فورم إيست» مجموعة مؤثرة من أصحاب القرار والمسؤولين في قطاع السياحة والسفر، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون وصنّاع التغيير، وقادة الفكر، والمبتكرون من المؤثرين في قطاع السفر العالمي مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومطارات دبي و«غوغل» والتحالف الفندقي العالمي، ومجموعة «أكور» وطيران الإمارات ومجموعة «إعمار» للضيافة وغيرها.

وتشمل مواضيع النقاش الرئيسية خلال المنتدى مستقبل قطاع السفر، وتحديات السعة في الرحلات الجوية، وواقع قطاع السياحة في الصين وصناعة الأفلام بصفتها وسيلة لتسويق الوجهات ودور الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل قطاع السفر، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط الحيوية بشكل خاص.

كما يشجع الحدث على إجراء محادثات حول التغيرات في عادات المستهلكين على مستوى العالم والسبل، التي يمكن لمختلف الوجهات اعتمادها، بهدف بناء القدرات، وتوسيع نطاق الضيافة، إلى جانب مستقبل التوزع السكاني والاستدامة وتوجهات الاقتصاد الكلي، التي تؤثر على القطاع.

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