4.3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 668.95 مليون درهم و514 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 58.12 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 20.33 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 15.71 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 16.01 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28.78 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.5 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 11.37 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 128.4 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 44.93 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.76 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 20 رهونات أراض بقيمة 2.12 مليار درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 246.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1.99 مليار درهم وأخرى في منطقة الحبيه الثانية بقيمة 102.38 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 201.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 67.99 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 46.65 مليون درهم.

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