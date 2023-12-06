مالية دبي تنال «الاعتماد البلاتيني» في إدارة الأفكار والابتكار من منظمة بريطانية

المصدر: دبي - البيان

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نالت دائرة المالية في حكومة دبي، شهادة اعتماد عالمية مرموقة في إدارة الأفكار والابتكار. وحصلت الدائرة على شهادة الاعتماد البلاتيني في إدارة الأفكار والابتكار من منظمة الأفكار البريطانية، وهي الشهادة الأرفع مستوى التي تقدمها المنظمة غير الربحية المعنية بتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، على امتداد مختلف القطاعات والدول، في سبيل الدفع بمنظومات الابتكار حول العالم.

وأشاد عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، بالدور الذي تلعبه الدائرة في تطوير أنظمة العمل والإجراءات والعمليات، لا سيما من خلال الابتكار المالي، لا على مستوى الدائرة وحدها، وإنما على مستوى حكومة دبي. وقال: «سُررنا بالحصول على شهادة الاعتماد البلاتيني رفيعة المستوى في إدارة الأفكار والابتكار، ونلنا إياها من المشاركة الأولى، وهذه نتيجة طبيعية للحرص الدائم من فريق الابتكار في الدائرة على الوفاء بوعده بتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الابتكار، ما يجعلنا أيضاً أول مؤسسة حكومية مالية تحصل على هذا الاعتماد على مستوى العالم».

كما أشاد أهلي بفريق الابتكار في دائرة المالية، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الفريق في سبيل تحفيز التفكير الإبداعي في الدائرة، وضمان التنفيذ الكامل لاستراتيجية الابتكار، وفق سياسة الابتكار في الدائرة.

من جانبها، أكدت منى عبد القادر العلي رئيس قسم الدعم التقني، رئيس فريق الابتكار في دائرة المالية، أن الابتكار جزء أصيل في منظومة العمل في الدائرة، وقالت: «يحرص فريق القيادة على إشراك جميع الموظفين، وتحفيزهم بمختلف السبل على طرح الأفكار وبلورتها، لتصبّ في دعم عمليات التطوير المتواصلة التي تمسّ مختلف أوجه العمل، وتنعكس بالتالي على المنظومة المالية الحكومية كلها، ما يجعل جهودنا الابتكارية في دائرة المالية، أحد المحركات القوية الدافعة للتطوّر والتقدم في الإمارة». وأعربت العلي عن شكرها وتقديرها للدعم المستمر الذي يتلقاه فريق الابتكار من فريق القيادة.

بدورها، أكدت زينا كوكس مدير العمليات في منظمة الأفكار البريطانية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً، أن دائرة المالية «أول جهة حكومية مالية في العالم تنال شهادة الاعتماد من الدرجة البلاتينية في إدارة الأفكار والابتكار»، مشيرة إلى أن الدائرة «نجحت في الحصول على الشهادة من المرة الأولى».

وتعمل منظمة الأفكار البريطانية، Ideas UK، منذ أكثر من 30 عاماً، على إشراك الموظفين في منظومات الابتكار المؤسسية، وبناء التفاعلات في هذا المجال، بهدف تعزيز تلك المنظومات، من خلال دعم المؤسسات، ودفعها نحو تسخير قوة أفكار موظفيها لتحقيق المنافع المرجوّة.

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