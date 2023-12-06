أول مشروع سكني يحمل علامة «جاكوب آند كو» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت ناين ياردز بلس القابضة -الذراع العقارية لمجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة- عن شراكة حصرية لمشروع سكني مع جاكوب آند كو، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات، وهي خطوة تُعزز من التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي.

وتأتي الشراكة لتٌعلن رسمياً عن انطلاق هذا المشروع - وهو أول مشروع سكني سيحمل علامة جاكوب آند كو في أبوظبي - حيث من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في العام القادم ليتم الانتهاء منه في عام 2027.

وستقوم شركة جاكوب آند كو معتمدة على خبرتها الكبيرة، بإضافة مفاهيم جديدة لتصاميم المشروع، وبشكل يضمن الابتكار والفخامة والرقي، حيث يضم المشروع السكني الذي يقع في إحدى أهم المناطق ضمن جزيرة الريم، مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الراقية، تتنوع بين الشقق الفاخرة والمنازل الأنيقة، بما سيتناسب مع تطوير الواجهة البحرية، وبالشكل الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

ويقع مشروع جاكوب آند كو وناين ياردز بلس القابضة السكني في قلب العاصمة الإماراتية، ويوفر سهولة الوصول إلى المعالم الرئيسية في أبوظبي، فضلاً عن الوجهات الثقافية والترفيهية، كالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وجزيرة ياس، والتي تُعتبر واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في العالم.

وقال المهندس أيمن إسكندر الجيار، الرئيس التنفيذي لـ ناين ياردز بلس القابضة: «يُسعدنا أن نتعاون مع جاكوب آند كو لإضفاء بُعدٍ جديدٍ من الفخامة على منطقة الواجهة البحرية المتميزة في جزيرة الريم بأبوظبي. سيعكس هذا التعاون التزاماً مستمراً من قبل ناين ياردز بلس القابضة بتقديم وحدات سكنية استثنائية تجسد الأناقة والابتكار والحرفية التي لا مثيل لها».

وخلال حضوره الإعلان عن الشراكة في أبوظبي، عبر مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب آند كو، جاكوب أرابو، عن سعادته للإعلان عن المشروع قائلاً: «ستتيح لنا الشراكة مع ناين ياردز بلس القابضة توسيع آفاق عملنا والتواجد في العاصمة أبوظبي، لنعزز بذلك نجاحنا في مجال العقارات الفاخرة. إنني على ثقة أننا سنحظى بمشروع سكني مختلف تماماً، يعكس التطور والإبداع الخالدين، والمرادفين للمكانة الهامة للعاصمة ولعلامتنا التجارية أيضاً».

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