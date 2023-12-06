دبي تتوقع استقبال 150 سفينة بحرية في 2023-2024

المصدر: دبي - البيان

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انطلق موسم الرحلات البحرية 2023-2024، حيث تستقبل دبي خلال هذا الموسم، مجموعة من أهم سفن الرحلات البحرية في ميناء راشد ودبي هاربر، وسط توقعات أن تستضيف دبي خلاله نحو 150 سفينة بحرية، تأكيداً لمكانتها كمقصد سياحي عالمي.

وتواكب جمارك دبي هذا النمو المتزايد من الرحلات البحرية، بحزمة من الخدمات الجمركية الرائدة التي تهدف إلى إسعاد المسافرين، وإثراء تجربتهم السياحية عبر تسريع الإجراءات الجمركية لترسيخ دبي وجهة رائدة للرحلات والسياحة البحرية، حيث حازت الدائرة على تصنيف خمس نجوم، ضمن أفضل الممارسات العالمية بشأن تفتيش الحقائب، عبر استخدام منظومة تفتيش الحقائب للبواخر السياحية.

وتعاملت جمارك دبي خلال الموسم السياحي الفائت 2022-2023، مع 1.8 مليون حقيبة لنحو أكثر من مليون مسافر، حيث تم تبادل الدروع مع 6 أطقم بواخر عملاقة في ميناء راشد، و4 أطقم في دبي هاربور.

ومع بدء الموسم الجاري، شاركت جمارك دبي في استقبال الباخرة السياحية «ريزيلاينت لايدي»، من فيرجين فوياج «Virgin Voyages»، وذلك للمرة الأولى من قبل إدارة عمليات المسافرين، وتم تبادل الدروع التذكارية مع قبطان الباخرة السياحية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعمل جمارك دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات الجمركية الذكية والمتطورة المقدمة للتجار والمسافرين، بما يدعم القطاع التجاري والسياحي، وترسيخ موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً استعداد الدائرة التام للتعامل مع ذروة المسافرين في موسم الشتاء، حيث يتضاعف أعداد السياح المتدفقين على دبي للاستمتاع بأجوائها الساحرة وفعالياتها وأنشطتها المتنوعة في فصل الشتاء».

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الدائرة تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، ونطور باستمرار مراكز خدمة المتعاملين، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات في مراكز الخدمة، وقد قمنا بتطوير مركز خدمة المتعاملين في ميناء راشد، وفقاً لمتطلبات نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما نتابع عن كثب، جهود تعزيز كفاءة الموظفين بالتأهيل والتدريب المستمر، وبأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، والتي تشمل تحسين كفاءة عمليات التفتيش، وتسريع حركة المسافرين، وتحقيق سعادتهم.

من جانبه، أشار فلاح السماك مدير إدارة مبنى المطار رقم 2 في إدارة عمليات المسافرين، إلى الجهود المبذولة من جمارك دبي لدعم القطاع السياحي، حيث تقوم الدائرة، وبصفة دورية، بابتكار خدمات تسهم بشكل مباشر في أتمتة الإجراءات الجمركية، وتسريع تدفق المسافرين، وإثراء تجربتهم من زيارة دبي، عاصمة السياحة العالمية، سواء كانت هذه الإجراءات في مباني مطار دبي الدولي، أو مراكز الوجهات البحرية التي تمتاز بها دبي، حيث تعد دبي حلقة الوصل بين الشرق والغرب، كما تتميز بخدماتها السياحية وفعالياتها طول العام، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل عن كثب على زيادة التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في قطاع السياحة البحرية، لتعزيز النمو الذي يشهده هذا القطاع، ونحرص على تقوية التعاون والتنسيق مع شركات الرحلات البحرية، لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

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