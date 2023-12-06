كبسولة ايبارزا المستقبلية تعرض لاول مرة في مهرجان تل مرعب

المصدر: دبي - البيان

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بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد تستعد مدينة ليوا لاحتضان مهرجان تل المرعب واللذي يعتبر الحدث الرياضي والاجتماعي الابرز في المنطقة في الفترة بين 8 إلى 31 ديمبر 2023

وفي هذا الاطار أعلنت ايبارزا وبالشراكة مع مدينة خليفة الصناعية كيزاد عن عرض نموذج حي لاخر تصاميمها لكبسولة مسبقة الصنع فريدة الشكل ومستوحاة من أفلام الفضاء والخيال العلمي. تأتي مشاركة ايبرزا في هذا الحدث تجسيدا لاستراتيجيتها اللتي تهدف الى التفاعل مع الجمهور وترسيخا لحضورها كشركة محلية رائدة في مجال التصميم والديكور



بتصميها المستقبلي او الفضائي كما وصفه البعض وبتلك الخطوط المنحنية على هيكلها الخارجي الانسيابي الشكل تاتي كبسولة ايبارزا كخطوة ثورية في مجال البيوت مسبقة الصنع لتخرج عن النممط المألوف الى شكل عصري أنيق يضفي لمسة من الجمال على كل ما يحيط به. كما أن شكلها الفريد والقدرة على تقسميها داخليا حسب متطلبات العميل يجعلها محط اهتمام مجموعة من القطاعات أهمهما قطاعات القندقة والضيافة والشركات والافراد فيمكن استخدام الكبسولة كشاليه أو مطعم أو مقهى او مجلس او نادي رياضي خارجي .

في هذا الاطار علق معنى أبودقة المدير التنفيذي للشركة قائلا : نسعى دوما لنكون السباقين في مجال التصميم والابداع . فبالاضافة الى الشكل الفضائي المميز لكبسوبلتنا فقد حرصنا في عملنا على هذه الكبسولة على مراعاة كافة النواحي التقنية الاخرى. حيث قمنا ببنائها بهيكل من الفولاذ الصلب ذو تكسية خارجية من الالومنيوم المصبوغ حراريا والمبطن بطبقات من الفوم العازل للحرارة والمضاد للحريق مع عزل كامل للسقف والجدران للرطوبة والماء. كذلك قمنا باستخدام زجاج مزدوج ذو معامل عزل حراري منخفض لتامين أقصى درجات العزل وتقليل الكسب الحراري للكبسولة.

وأضاف قائلا : إن نموذج العرض في مهرجان تل مرعب سيكون لوحدة بسماحة 38 متر مربع و يحتوي على غرفتين ودورة مياه وبلكونة خارجية مكيفة و مجهزة بالكامل بمجموعة من الاثاث الذكي لاستغلال المساحة على أكمل وجه كما أن الوحدة مزودة بستائر كهربائية وسقف بانورامي من الزجاج لمراقبة النجوم ليلا ونظام دخول ذكي باستخدام البصمة او الرقم السري. لكن المميز في وحداتنا هي قابلية تفصيلها داخليا حسب متطلبات العميل .

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