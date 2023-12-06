دبي تحتضن أول برج سكني يحمل علامة «مرسيدس بنز» في العالم

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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يواصل القطاع العقاري في دبي استقطاب نخبة العلامات التجارية العالمية الفاخرة، وفي مقدمتها شركات السيارات الفارهة، حيث أعلن العديد من المطورين العقاريين المحليين خلال الفترة الماضية عن العديد من المشاريع بالشراكة مع هذه العلامات العالمية مثل باجاني وبوغاتي واستون مارتن.

واليوم، كشفت كل من مجموعة «بن غاطي العقارية»، وشركة «مرسيدس بنز» الألمانية، عن أول مشروع عقاري على مستوى العالم تحت مسمى «مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري محمد بن غاطي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن عمليات إنشاء المشروع بدأت بالفعل بعد اكتمال مرحلة التصميم، ويصل ارتفاع المشروع إلى 341 متراً تضم 65 طابقاً، ويتكون من وحدات بنتهاوس وشقق سكنية.

وأضاف بن غاطي إن الشركة منحت عقد تطوير المشروع لشركة مقاولات إماراتية، وسيتم تطويره في منطقة داون تاون في دبي بجانب برج خليفة، ومن المتوقع تسليم البرج واكتمال عمليات الإنشاء في 2026.

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