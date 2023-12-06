غرفة تجارة دبي تعلن تأسيس مجلس الأعمال الكوستاريكي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ليمثل مصالح مجتمع أعمال كوستاريكا في الإمارة. ويشكل تأسيس «مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي» خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية وتقوية العلاقات الاقتصادية بين دبي وكوستاريكا.

وجاء الإعلان عن تأسيس المجلس الجديد خلال استقبال الغرفة وفداً رفيع المستوى برئاسة أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية كوستاريكا؛ يرافقه فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة. وركز اللقاء على استراتيجيات التعاون لإطلاق كامل إمكانات مجلس الأعمال الجديد، والذي سيعود بفوائد عدة على الشركات في دبي وكوستاريكا على حدٍ سواء.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يمثل تأسيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي، خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. ويندرج هذا التعاون في إطار سعينا المستمر لضمان بيئة أعمال داعمة ومحفزة في دبي. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز التجارة الثنائية وتحفيز فرص الأعمال والاستثمار عبر الحدود بين بلدينا».

ونمت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا بشكل مطرد لتصل قيمتها إلى 58.7 مليون دولار في عام 2022، أي بمعدل نمو سنوي لافت وصلت نسبته إلى 19%. ومن المتوقع أن تشهد علاقات التجارة والاستثمار الثنائية نمواً كبيراً بين الجانبين عقب تأسيس مجلس الأعمال الجديد. وقد دخلت كوستاريكا في وقت سابق من هذا العام في مفاوضات أولية مع دولة الإمارات بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مما يمهد الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية لدبي، وتعمل بمثابة منصات مهمة للشركات في دولة الإمارات وخارجها للتواصل والتعاون وبناء شراكات تعود بالنفع المتبادل على الطرفين. وتهدف هذه المجالس إلى تعزيز جهود دعم مصالح الأعمال، ومد جسور التعاون بين مجتمعات الأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، حيث تركز هذه المجالس بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس.

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