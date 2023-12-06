الشقق تحظى باهتمام 60% من الباحثين عن منازل في دبي والفلل 40%

المصدر: دبي - البيان

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كشفت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المزدهر في نوفمبر 2023.

ووفقاً لبيانات «دائرة الأراضي والأملاك بدبي»، شهدت قيمة المبايعات العقارية ارتفاعاً كبيراً مسجلةً ما يقرب من 42 مليار درهم، في زيادة ملحوظة وصلت نسبتها إلى 36% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وفي نوفمبر، بحث نحو 36% من المستأجرين عن وحدات بغرفة نوم واحدة، بينما فضل 30% الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 24% عن استوديوهات. بينما بحث 42%من المستأجرين عن فلل وتاون هاوس مكونة من 3 غرف نوم، أما الوحدات المكونة من 4 غرف نوم وأكبر فكانت محل اهتمام 35%.

وبحث 66% من المستأجرين عن وحدات مفروشة، و32% عن خيارات غير مفروشة. وأظهرت تفضيلات مستأجري الفلل والـ تاون هاوس أن 51% اختاروا الوحدات غير المفروشة بالمقارنة مع 48% فضلوا العقارات المفروشة.

وكان لسوق العقارات الجاهزة دور مهم في دعم الاتجاه التصاعدي لعقارات دبي في نوفمبر، حيث استحوذ على 52% من إجمالي المبايعات و67% من إجمالي قيمة معاملات البيع. بينما ارتفع عدد مبيعات العقارات الجاهزة 10% على أساس سنوي، مسجلاً نحو 6,335 معاملة، بالمقارنة مع 5,749 معاملة في نوفمبر 2022. وانعكست هذه الزيادة على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 60% تقريباً، لتصل إلى 28 مليار درهم، بالمقارنة مع 17 مليار درهم في نوفمبر من العام الماضي.

وأسهمت 10 مناطق رئيسية في دبي بنحو 53% من إجمالي قيمة المبيعات، و41% من إجمالي المبايعات، وهي: نخلة جبل علي، معيصم 2، برج خليفة، نخلة جميرا، الخليج التجاري، مدينة دبي الملاحية، مدينة المطار، قرية جميرا الدائرية، دبي مارينا (مرسى دبي)، فالكون سيتي أوف وندرز.

مناطق

ومن أهم المناطق التي تم البحث عنها لشراء الشقق في نوفمبر 2023: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا. في حين شملت قائمة أكثر المناطق المرغوبة لشراء أو استئجار الفلل أو الـ تاون هاوس: دبي هيلز استيت، نخلة جميرا، المرابع العربية، مدينة محمد بن راشد، داماك هيلز (أكويا من داماك).

في حين تركز البحث عن الشقق للإيجار في مناطق دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، أبراج بحيرة جميرا. بالمقابل اهتم الباحثون عن الفلل أو الـ تاون هاوس للإيجار بمناطق: دبي هيلز استيت، داماك هيلز 2، جميرا، البرشاء، المرابع العربية بشعبية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالبحث عن فلل/تاون هاوس للإيجار.

طلب

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "يشهد الطلب على العقارات ارتفاعا كبيراً مع ميل الكثيرين نحو التملك بدلاً من الاستئجار، وتزايد الإقبال على العقارات الجاهزة. ومع حلول ديسمبر، نتوقع أن يواصل السوق زخمه، ممهداً الطريق لعام حافل آخر في 2024، ونتائج واعدة في قيمة المبايعات، ومجالات ومشاريع جديدة ستعزز من حجمها. ونحن في بروبرتي فايندر نؤكد التزامنا الثابت بدعم الباحثين عن العقارات ومساعدتهم بتقديم جميع الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، مع تعزيز الثقة والشفافية في قطاع العقارات المتنامي في البلاد."

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