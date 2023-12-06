المجر تطور منطقة في بودابست على «طراز دبي» بـ6 مليارات يورو

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الحكومة المجرية عزمها تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكّة حديد مهجورة في بودابست لتكون على «طراز دبي»، وذلك وفقاً لوكالة بلومبيرغ. وبحسب ما قاله وزير البناء والنقل المجري، يانوس لازار، في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة؛ فإنَّ قيمة التطوير ستبلغ نحو 6 مليارات يورو ولكن الوزير لم يكشف عن المستثمر، وإن كانت وسائط الإعلام أشارت إلى أنه يتخذ من دولة الإمارات مقراً.

وقال لازار إنَّ المستثمر واحد من أكبر المستثمرين العالميين، مشدداً أن الصفقة ستكون موضوع اتفاقية حكومية دولية.

وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وجّه ببناء المشروع الضخم، الذي «يذكرنا بدبي من ناحية عظمته»، مؤّكداً أنَّ العمل على تفصيلات المشروع سيتم في الأشهر الستة المقبلة. وتقع محطة السكة الحديدية المهجورة في شمال شرقي مدينة بيست، التي تشكل الشطر الغربي من العاصمة وهي مملوكة للحكومة، وستقتسم الحكومة المجرية المبلغ بينها وبين المستثمر الأجنبي الذي سينفق نحو 5 مليارات يورو، بينما تستثمر الحكومة المجرية نحو مليار يورو لتطوير البنية التحتية.

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