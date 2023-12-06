طرح مبيعات سعفة جديدة في «نخلة جبل علي»

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد شركة نخيل العقارية لإطلاق مبيعات سعفة جديدة في نخلة جبل علي؛ هي السعفة «K»، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك طبقاً لمصادر عقارية، وتتضمن المبيعات عدداً من الفلل بسعر يبدأ من 19 مليون درهم.

وفي ظل المستوى غير المسبوق من الطلب على المشاريع العقارية الجديدة في نخلة جبل علي تم بيع سعف L وM وN وO وP بالكامل، خلال مرحلة سابقة للمبيعات انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة المبيعات العقارية، التي سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن مشروع نخلة جبل علي 11.6 مليار درهم عبر 4482 صفقة، وذلك منذ إطلاق شركة نخيل العقارية مبيعات المرحلة الأولى في منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وسيتم طرح مجموعة مختارة من قطع الأراضي المتميزة، ومجموعة فلل الشاطئ، ومجموعة المرجان، وقطع الأراضي المميزة 1 و2 المرغوبة، وتتميز فلل الشاطئ بمجموعة متنوعة من المخططات الأرضية، وتضم فيلات مكونة من 5 و6 غرف نوم كاملة مع صالات وتراسات على السطح، وتعرض مجموعة كورال فللاً مكونة من 7 غرف نوم مع صالات وتراسات على السطح، وتتميز هذه الفلل بهيكل مكون من طابقين، مزود بمصاعد وبحسب بيانات دائرة الأراضي بلغ سعر أعلى صفقة عقارية في نخلة جبل علي 63.3 مليون درهم، بمساحة بلغ 8225 قدماً مربعة، ليصل سعر القدم إلى 7696 درهماً، تليها صفقة بقيمة 61.7 مليون درهم بمساحة تبلغ 7762 قدماً مربعة، تليها صفقة بقيمة 59.9 مليون درهم بمساحة 7900 قدم مربعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز