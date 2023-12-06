إقبال كبير وفعاليات متنوعة في اليوم الثاني لـ«الخمسة الكبار»

المصدر: دبي - البيان

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شهد معرض «الخمسة الكبار»Global Big 5 الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نشاطاً كبيراً وسلسلة من اللقاءات والفعاليات في يومه الثاني في ظل مشاركة 2200 عارض. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 68,000 زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد من 150 دولة.

ونظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، لقاء أعمال على هامش معرض الخمسة الكبار، الذي يهدف إلى تعزيز النمو والابتكار في قطاع البناء والإنشاءات. ونجح اللقاء في استقطاب أكثر من 424 مشاركاً من 59 دولة، متيحاً لهم فرصة مهمة لفهم مشهد البناء في دبي بشكل أفضل.

وتم تنظيم لقاء الأعمال للمشاركين في معرض الخمسة الكبار، المؤتمر والمعرض السنوي البارز للمعنيين في قطاع البناء والإنشاءات والذي يقام هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023. وضمت قائمة الحضور في لقاء الأعمال الذي نظمته الغرفة 200 مشارك من تركيا.

وخلال مشاركته في اللقاء، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «شهد سوق البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً كبيراً مدفوعاً بالتقدم والازدهار في تنفيذ المشاريع السكنية. ولا تزال دولة الإمارات ودبي تحديداً من المراكز الأبرز لقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في اقتصاد الإمارة. وبدورنا في غرف دبي نسعى إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد في الإمارة خلال العقد القادم».

وأضاف قائلاً: «نسعى في غرف دبي إلى دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة بما في ذلك البناء والإنشاءات، ويؤكد لقاء الأعمال مدى التزامنا بدعم شركات القطاع وتحسين بيئة الأعمال في دبي».

وفر لقاء الأعمال رؤى قيمة حول قطاع البناء والإنشاءات المزدهر في دبي، والذي يواصل تحقيق نمو قوي على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية. وقد سلط اللقاء الضوء على أحدث الاتجاهات كما استعرض فرص التجارة والاستثمار في مجالات عدة تشمل النقل والبنية التحتية والتطورات متعددة الاستخدامات، فضلاً عن الحلول التي تركز على الاستدامة وتقنيات المدن الذكية.

وتضمن اللقاء أيضاً جلسة نقاش جانبية بمشاركة باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ALEC Engineering & Contracting، وماركوس تايلور، العضو المنتدب في Taylor Sterling، الذي ناقش خطط دبي التحويلية للمستقبل.

ويأتي تنظيم لقاء الأعمال على هامش المعرض ضمن جهود غرفة دبي العالمية لتحسين بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

راكز

من جانبها، تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في المعرض بهدف دعم شركات البناء الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين العاملين في هذا القطاع في رحلة إنشاء وتوسيع نطاق أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً بإمارة رأس الخيمة.

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات يسير على الطريق الصحيح لتحقيق توسع قوي بنسبة 3.3 % هذا العام، مع قيمة متوقعة تتجاوز 133 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، وفقاً لتقرير البيانات العالمي، ونحن في راكز نؤمن بأنه يمكننا المساهمة في هذه الأرقام من خلال مشاركتنا في هذا معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد.

وأضاف جلاد: لا يقتصر هدفنا على تعزيز آفاق النمو لشركات البناء والتشييد فحسب، بل أيضاً مساعدتها في الوصول إلى أسواق أوسع، وتطرح آفاق النمو الكبيرة التي تشهدها الدولة فرصاً هائلة للشركات والمستثمرين، وبالتالي، فإن هدفنا هو قيادة الطريق في تسخير هذه الفرص، وتسهيل النمو والتوسع العالمي للمستثمرين وأصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن راكز تُعد موطناً للمئات من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد.

وتستعرض راكز عرضها الحصري لتأسيس الأعمال والذي يتضمن رخصة أعمال دون أي تكاليف مالية لمدة عامين، يمكن للمستثمرين الراغبين بإنشاء أعمالهم التواصل مع فريق راكز من خبراء تأسيس الشركات، والمتواجدين في مركز دبي التجاري العالمي خلال المعرض.

وقال بينو جاكوب، المدير العام لشركة فابكون للخدمات الصناعية والعاملة في مجال تصنيع الحديد الصُلب والبناء من راكز مقراً: شهدت الشركة نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الـ16 الماضية، حيث تمت إضافة مرافق جديدة واستقطاب مشاريع عديدة من حول العالم، كما لعب الدعم الذي حصلت عليه الشركة من راكز دوراً رئيسياً والذي تمثل في البنية التحتية الحديثة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مما سمح لنا بالتركيز على ممارسة أعمالنا بشكل أفضل.

وأوضح هاني إحسان كربج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فالة، تم تأسيس شركة فالة لصناعة الأسفلت في راكز عام 2012، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة تطوراً ملحوظاً تمثل في إنجازها لمشاريع بنية تحتية حكومية مما سمح لها بتوفير فرص عمل عديدة وتعيين المزيد من الموظفين.

كما تشجع الشركة على التنوع والتوازن بين الجنسين في مكان العمل ونوّعنا استثماراتنا في دولة الإمارات وخارجها، وكانت راكز شريكنا الاستراتيجي الداعم الذي يتفهم كافة متطلباتنا ويقف على جميع احتياجاتنا في سائر الأوقات، ونحن متفائلون بمضاعفة جهودنا التوسعية خلال السنوات القادمة عن طريق المثابرة في إتمام أعمالنا.

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