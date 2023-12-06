«بيور فود تكنولوجي» تطور نموذجاً مبتكراً للزراعة العمودية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة بيور فود تكنولوجي، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية والغذائية المستدامة ومقرها دولة الإمارات، في تطوير نموذج أولي مبتكر للزراعة المائية والروبوتية يعمل بالطاقة الشمسية ويتطلب مياهاً أقل بنسبة 95 بالمائة مقارنة بالزراعة التقليدية ويوفر إنتاجية محاصيل نباتية أعلى.

وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الذي حققه فريق من خبراء الشركة. وتتطلع شركة بيور فود تكنولوجي حالياً إلى توسيع نطاق تكنولوجيا المزرعة العمودية وذلك لخفض فاتورة واردات الأغذية النباتية في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 7.7 مليارات دولار بشكل كبير ومساعدة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية النباتية الغنية بالمغذيات.

وهذه هي أول مزرعة مائية عمودية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل بالطاقة الشمسية، والروبوتات، وحاصلة على براءة اختراع، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد طورت جميع براءات الاختراع وسُجلت في دولة الإمارات، وتم أيضاً تصميم وبناء المصنع التجريبي في دولة الإمارات.

وتقدم شركة بيور فود تكنولوجي، التي نجحت بالفعل في الحصول على 11 براءة اختراع لحلول مبتكرة في إنتاج الغذاء وتنتظر الحصول على خمسة براءات اختراع أخرى في الزراعة المستدامة والروبوتات والزراعة العمودية المائية، الحل النهائي للاستدامة الزراعية والغذائية في البلاد. والزراعة المائية هي طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، حيث تُستبدل التربة بمحلول مائي غني بالمغذيات وتنمو جذور النباتات في مزرعة المياه العميقة ومحلول المعادن الغنية.

وتتم مراقبة النباتات والمياه للحصول على التركيبة الغذائية المثالية لتسهيل نمو النبات. وعلى هذا النحو، فإن طريقة الزراعة المائية تتخلص من خطر الأمراض التي تسببها مسببات الأمراض والكائنات الحية في التربة، كما تنتج النباتات المزروعة في الماء إنتاجاً أعلى من النباتات المماثلة المزروعة في التربة.

وتمتلك الشركة مزرعة رأسية مائية تعمل بكامل طاقتها بمنطقة جبل علي الصناعية وتنتج محاصيل الخضراوات في غضون 35 يوماً، باستخدام المياه والمعادن والذكاء الاصطناعي الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.

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