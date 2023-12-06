طيران الإمارات تنال خمساً من جوائز السفر العالمية 2023

المصدر: دبي- البيان

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حصدت طيران الإمارات خمساً من جوائز السفر العالمية 2023، شملت مختلف المنتجات والخدمات، بدءاً من الدرجة الأولى والترفيه الجوي، وحتى سكاي واردز والعلامة التجارية. ويأتي نيل طيران الإمارات هذه الجوائز المرموقة بفضل استثمارها الطويل والمتواصل في تجربة العملاء المتميزة.

واستأثرت طيران الإمارات في حفل توزيع الجوائز الرفيعة على مستوى الصناعة، بلقب الناقلة الرائدة عالمياً في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. كما حصدت أعلى الجوائز في فئات الترفيه الجوي الرائد، والعلامة التجارية الرائدة في مجال الطيران، والدرجة الأولى الرائدة. كما تُوّج برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة برنامج المكافآت الرائد في العالم، وهي الجائزة التي نالها البرنامج في آخر 11 حفلاً من أصل 12 دورة لهذه الجوائز السنوية.

ولا يقتصر مفهوم السفر لدى طيران الإمارات على الوجهة فحسب، بل على الرحلة أيضاً، ويتجلى ذلك في استثماراتها المستمرة العديدة في تجربة العملاء، سواء في الأجواء أم على الأرض. كما أن التزام الناقلة برفع المستوى كفيلٌ بإبقائها الخيار الأفضل لدى المسافرين العالميين.

استثمار

وتحقيقاً لوعد علامتها التجارية المتمثل في السفر بـ«تميّز دائم»، تستثمر طيران الإمارات ملياري دولار أمريكي للارتقاء بتجربة السفر على متن الطائرة.

وأعادت طيران الإمارات تصميم عروض المأكولات والمشروبات، حيث قدمت كميات غير محدودة من الكافيار في الدرجة الأولى، وقائمة مأكولات خفيفة خاصة بمشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى قائمة المأكولات النباتية التي تحظى بشعبية كبيرة. وتجري عملية تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على قدم وساق، حيث تتميز 22 طائرة A380 الآن بتصاميم داخلية محدّثة بالكامل.

وتوفر طيران الإمارات 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب في جميع الدرجات عبر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، بما في ذلك البرامج الحصرية، مثل المقابلة المباشرة مع رائد الفضاء الإماراتي الدكتور سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية.

بحث عن التميز

وتجوب الجولة الكبرى لجوائز السفر العالمية العالم في كل عام، بحثاً عن التميز. وتكافئ منظمات السياحة والسفر الإقليمية، وتبلغ ذروتها في النهائي الكبير، حيث يتنافس الفائزون للحصول على أعلى الأوسمة. واحتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها، تحظى جوائز السفر العالمية بتقدير رفيع باعتبارها من برامج التكريم المرموقة على مستوى الصناعة.

وحظيت طيران الإمارات هذا العام بتقدير واسع لريادتها في الصناعة عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك فوزها المزدوج مؤخراً بجائزة أفضل ناقلة جوية في العالم وأفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط في جوائز ULTRA 2023، حسب تصويت المسافرين العالميين.

كما تُوّجت بجائزة APEX World Class Airline لعام 2024 وجائزة IFSA لعام 2024 لأفضل وسائل الراحة على متن الطائرة وفازت أيضاً بجائزة أفضل شركة للنقل والخدمات اللوجستية لهذا العام في حفل توزيع جوائز غلف بيزنس 2023.

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