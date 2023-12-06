«ميديا لاين»: عام قياسي آخر لسوق دبي العقاري

المصدر: دبي - البيان

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تشير الأرقام إلى عام قياسي آخر لسوق دبي العقاري، مع الزيادة الكبيرة في مبيعات الوحدات السكنية في 2023. وبحسب موقع «ميديا لاين»؛ فإنَّه بعد انتهاء الجائحة، شهد السوق العقاري في دبي نمواً كبيراً مدعوماً بالإقبال الكبير للرحالة الرقميين من أمريكا الشمالية وأوروبا في ظل نظم التأشيرات المرنة، إلى جانب تدفق المستثمرين الأجانب من شتى دول العالم.

وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2023، نظاماً مرناً لتصاريح العمل يتيح للأشخاص ذوي المهارات العالية العمل في وظائف مستقلة في دبي، وتبع ذلك تدفق الرحالة الرقميين من أوروبا وأمريكا الشمالية، الذين يتطلعون للاستقرار في بيئة معفاة من الضرائب وغنية بالمميزات الكبيرة والبنية التحتية الراقية.

وقال كيفن تابا، القادم من إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والبالغ من العمر 24 عاماً، ويعيش في دبي، إنَّ الإمارة بها كثير من الحركة والنشاط، ويستطيع الوافدون إيجاد العديد من الفرص المختلفة في أي مجال يعملون به. وأضاف: «أعمل بشكل أساسي في مجال التكنولوجيا، ويسهل الوصول إلى الشرق والغرب، وهو أمر ممتاز لتطوير عملي».

وقال تابا «إنه تمكن من شراء شقة من غرفتي نوم مقابل 400 ألف دولار»، وأشار إلى أن مثل هذه الصفقة غير ممكنة في «لوس أنجليس أو ميامي». ويعد ذلك أحد الأسباب التي وضعت دبي في صدارة عمليات البحث العالمية على غوغل للأماكن التي يمكن الانتقال إليها، متقدمة على نيويورك أو باريس.

من جانبها، قالت دورا سامودي، وهي تبلغ من العمر 39 عاماً، كان الانتقال إلى دبي اختياراً سهلاً لتوفر كل ما يحتاجه المرء إلى جانب المزايا الضريبية. وقالت لـ«ميديا لاين»: عندما تشتري شقة هنا، لا تدفع عليها ضرائب. دبي مكان رائع للعيش فيه، كذلك فهناك تمكين قوي للمرأة، ناهيك عن توفر فرص العمل المتنوعة.

وتشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أنه تم بيع عقارات بقيمة 26.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2023، بزيادة 40% عن نفس الفترة من عام 2022، وارتفع عدد المعاملات بنسبة 22% عن العام الماضي، حيث بلغ 31216 معاملة.

وبحسب وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة تايجر» فإنه: «رغم التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، فقد صمدنا واستمررنا في البناء»، مضيفاً: «رغم ما تسببت به، ظلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في إدارة الأزمة».

وفي 2020، بلغت مبيعات «تايجر جروب» السنوية حوالي 500 مليون دولار، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، باعت الشركة التي شيدت أخيراً 19 برجاً جديداً، شققاً بقيمة مليار دولار.

وأوضح الزعبي أنَّ «النمو الهائل في دبي لا يوصف، حيث تضاعف عدد السكان ثلاث مرات في العشرين عاماً الماضية، لم يكن هناك شيء هنا من قبل، وبسرعة كبيرة، حدث تطور هائل». وشدد على أنَّ العديد من الأثرياء من الدول النامية جذبتهم الحياة في الإمارات؛ بعد استجابتها القوية للجائحة، وفي ظل بنيتها التحتية الرقمية، مستطرداً: «بعد فترة وجيزة، رأينا المزيد من الأمريكيين يأتون إلى دبي لنفس الأسباب التي تدفع الناس إلى الانتقال إلى أماكن مثل ميامي».

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