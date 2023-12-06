«إيزي ليس» تستحوذ على 60 % من شركة «فولي جارجد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيزي ليس» العاملة في مجال حلول التنقل، والتابعة للشركة العالمية القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، نجاحها في الاستحواذ على حصة 60% من «فولي جارجد»، العاملة في مجال تصنيع وتوريد وتركيب الشواحن الكهربائية المتطورة.

ويأتي هذا الاستحواذ في خطوة رائدة تجسد التزام «إيزي ليس» قيادة التحول إلى التنقل المستدام، وبما يعزز مكانة الشركة لاعباً رئيساً وفاعلاً في تطوير منظومة التنقل المستدام في القطاع.

وتقوم «فولي جارجد»، شركة الابتكار الرائدة في مجال تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية، ومقرها دولة الإمارات، بدور بارز في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة.

وبفضل مكانة الشركة مورداً مُعتمداً للعديد من العلامات الجارية للسيارات الكهربائية العالمية، فقد حفل سجلها بالكثير من الإنجازات، ومن ذلك تركيب أكثر من 5000 جهاز شحن وخدمة متطور لأكثر من 45 عميلاً من الشركات، ومنها علامات مرموقة مثل «داماك» و«دبي القابضة» و«منتجع بولغري دبي»، و«طيران الإمارات» و«تاكسي العربية».

وتُسهم سلسلة الخدمات الشاملة التي تقدمها «فولي جارجد»، ومن ذلك تركيب الشواحن الكهربائية المنزلية وحلول الشحن للشركات والدعم والصيانة المستمرة، بدور كبير في نجاح أعمال الشركة وتميزها، نجاح يدعمه تعاون الشركة مع أكثر من 6 علامات تجارية شهيرة.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي، لإيزي ليس: نسعى من خلال الاستحواذ على فولي جارجد إلى توطيد مكانة إيزي ليس في مجال التكنولوجيا، ومواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تصدر مشهد التحول لقطاع التنقل المستدام وتشكل هذه الخطوة تجسيداً لرؤيتنا في بناء مستقبل مستدام، وتعكس التزامنا الراسخ بقيادة التحول وإطلاق حلول مميزة في مجال التنقل الصديق للبيئة، الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير إيجابي على القطاع وكوكبنا بشكل عام، ويدعم خطط توسعنا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ويُتوج جهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدراتنا في مجال البحث والتطوير".

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