65 ألف زائر لمهرجان «قرية المطاعم» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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شهد مهرجان «قرية المطاعم»، الذي تنظمه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في مركز المنار مول بإمارة رأس الخيمة، في الأيام الأولى لافتتاحه الرسمي، والتي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، استقبال أكثر من 65 ألف زائر خلال يومي الاحتفالات بعيد الاتحاد من مختلف إمارات الدولة.

ونجحت الأجنحة المشاركة، والبالغ عددها 47 مطعماً وعارضاً يعملون في قطاع الضيافة، في تغطية قيمة تكاليفهم في اليومين الأول والثاني.

وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، أن الإحصائيات تشير إلى أن الحدث في طريقه لتسجيل أرقام قياسية جديدة، الأمر الذي زاد من نسبة المبيعات بمحال مركز المنار خلال فعاليات المهرجان عن معدلات الأيام العادية.

حيث يقام المهرجان هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر. وأشار إسماعيل خلال افتتاح فعاليات المهرجان، بحضور وليد عبدالكريم النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وكبار مسؤولي الغرفة، ولي نورثمور نائب الرئيس التنفيذي لمركز المنار، إلى أن التوقعات تشير إلى استقطاب المهرجان حتى نهاية فعالياته أضعافاً مضاعفة لعدد الزائرين في اليوم الأول والثاني،.

والذي زاد عن نحو 65 ألف زائر، معرباً عن تفاؤله بالنتائج التي حققها المهرجان في الأيام الأولى لانطلاقه، من حجم المشاهدات والمتابعات على «السوشيال ميديا»، خلال يومي الاحتفالات بعيد الاتحاد حتى باتت فعاليات المهرجان حديث الساعة على «السوشيال ميديا». وأكد إسماعيل، أن لغة الأرقام هي أكبر دليل على النجاحات التي تحققها أي فعالية، من عدد الإعجابات في الـ«إنستغرام».

والكم الكبير للظهور في «تويتر»، ومن هذا المنطلق نتوقع له هذا العام أن يقفز عدد الزوار ليتضاعف مرتين وثلاثة، عن دورته الرابعة العام 2022، والذي بلغ نحو 350 ألف زائر، باعتباره الأضخم من نوعه في عالم الأغذية والمشروبات.

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