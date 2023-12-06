مطارات أبوظبي تفوز بجائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً»

المصدر: أبوظبي - وام

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توجت مطارات أبوظبي بالجائزة المرموقة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً للعام 2023»، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لهذا العام، وتسلّمت الجائزة منى الغانم، نائب الرئيس التنفيذي تجربة المتعاملين وإدارة علاقاتهم في مطارات أبوظبي.

وتعد هذه الجائزة التكريم الأكثر شهرة في قطاع السفر والسياحة على المستوى العالمي، وفاز بها سابقاً مطار عُمان لثلاث سنوات متتالية بين عامي 2019 و2021، ثم حصل عليها مطار ماليزيا في عام 2022. وكان بين المرشحين للجائزة هذا العام شركة مطارات جنوب أفريقيا، وهيئة مطارات كينيا، ومطارات لوس أنجليس العالمية، ومطارات ماليزيا، ومطارات عُمان.

ويأتي فوز الشركة المشغّلة لمطار أبوظبي بهذه الجائزة في عام استثنائي، شهد تطورات كبيرة، شملت إطلاق المبنى «A» الجديد في مطار أبوظبي الدولي، حيث أظهرت الشركة تميزاً عالياً في الأداء والابتكار، وقالت منى الغانم: «نحن فخورون جداً بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تعكس التزامنا الراسخ بالتميز في عمليات المطار وخدمات المسافرين. الجائزة تعد شهادة على تفاني فريقنا وجهوده الجادة،.

وحرصه على تحقيق أداء العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة، لا سيما خلال عام حافل بالإنجازات والتقدم. وإلى جانب دور هذه الجائزة في الاحتفاء بإنجازات الشركة تضع أيضاً معياراً جديداً للتميز في صناعة الطيران العالمية».

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