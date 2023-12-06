مهرجان دبي للتسوق ينطلق بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق بعد غد الجمعة الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق لتقدم مجموعة كبيرة من فرص الفوز بالجوائز القيمة طوال أيامه الممتدة على مدار 38 يوماً، وتتيح دورة هذا العام فرصاً رائعة للفوز بشقة فاخرة وسيارات فخمة وملايين الدراهم نقداً.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق فرصة للفوز بما يصل إلى 100,000 درهم نقداً يومياً مع سحوبات إينوك الكبرى. ولكن ليس عليكم الانتظار للفوز، حيث يمكنكم الحصول على قسيمة لدخول السحب مع سحوبات ما قبل مهرجان دبي للتسوق وسحوبات مهرجان دبي للتسوق عند إنفاق 25 درهماً أو أكثر في منافذ «زووم»، أو إنفاق 50 درهماً لدى «أوتوبرو»، أو إنفاق ما لا يقل عن 75 درهماً على خدمات مختارة ضمن «تسجيل».

وكلما أنفقتم أكثر، زادت فرصكم في الفوز، حيث يجري السحب يومياً على جائزة قدرها 10,000 درهم نقداً في سحوبات ما قبل مهرجان دبي للتسوق، وسيحصل أحد المتسوقين شهرياً على جائزة قدرها 50,000 درهم حتى يناير في السحب الذي يقام عبر الإنترنت. أما خلال مهرجان دبي للتسوق، فسيحصل 30 فائزاً على جوائز نقدية قيمة، كل جائزة منها 100,000 درهم.

وخلال الفترة من 9 ديسمبر الجاري حتى 14 يناير 2024، ستقدم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى سيارات جديدة لأصحاب قسائم السحب الفائزة. ويمكنكم أيضاً المشاركة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى عند زيارة سوق الذهب، أو من خلال الأكشاك ومراكز التسوق المختارة في جميع أنحاء المدينة، أو من عبر شراء خدمات «أوتوبرو». للدخول في السحب، يجب شراء قسيمة سحب بقيمة 100 درهم فقط من محطات وقود إينوك أو إيبكو في دبي، كما يمكن الاشتراك عبر الإنترنت من خلال موقع أو تطبيق «أي ديلز».

ويحصل حامل قسيمة السحب على فرصة المشاركة، حيث سيحصل أحد المشاركين على مبلغ ضخم قدره 500,000 درهم نقداً في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

لا تفوّتوا العروض الرائعة مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث يمكن التسوق واللعب والفوز بما يصل إلى مليون درهم. تسوقوا في أي من مراكز التسوق المشاركة المفضلة لديكم والمشاركة في الحملة الترويجية، وأنفقوا 200 درهم أو أكثر للحصول على قسيمة سحب رقمية توفر فرصة لتحريك العجلة على مسرح السحب المباشر.

ويُجرى السحب أيام 16 و23 و30 ديسمبر، وكذلك في يومي 6 و13 يناير، حيث سيحصل 25 فائزاً على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 40,000 درهم لكل منهم خلال مهرجان دبي للتسوق.

بالنسبة لعشاق الذهب والمجوهرات، يعتبر مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية للحصول على صفقات رائعة والفوز بما يصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب مع مجموعة دبي للمجوهرات حتى 14 يناير، فعند شراء مجوهرات ذهبية بقيمة 500 درهم من سوق دبي الحرة ومن أي من متاجر بيع المجوهرات المشاركة في الحملة الترويجية في دبي.

والتي يزيد عددها على 275 متجراً في جميع أنحاء المدينة، يمكن الحصول على قسيمة واحدة لدخول السحب، أما عند شراء مجوهرات من الألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين بالقيمة نفسها، يمكن الحصول على قسيمتين لدخول السحب. وسيجرى السحب كل يومين، حيث سيحصل كل فائز من 72 فائزاً على ربع كيلو من الذهب.

كما سيقام سحب ضخم في اليوم الأخير من الحملة يحصل فيه 20 فائزاً على 5 كيلوغرامات إضافية من الذهب، إضافة إلى 200 فائز يحصل كل منهم على 10 غرامات من الذهب من خلال السحوبات الرقمية التي تُجرى كل يومين بالتبادل مع السحوبات الأخرى. يمكن للمتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) الموجود على قسيمة السحب الخاصة بهم للدخول في السحوبات الرقمية. للتعرف إلى قائمة المتاجر المشاركة، يرجى زيارة www.dubaicityofgold.com.

ترقبوا جوائز أخرى ستغير حياتكم والعديد من العروض من برامج الولاء وأفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك سحب «فاتورة التسوق الرابحة»، وسحب «مليونير آمبر خلال عطلة نهاية الأسبوع»، وسحب «التذكرة الذهبية لمهرجان دبي للتسوق».

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، والشركاء الاستراتيجيين: الفطيم مولز (دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا)، والسيف، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات.

وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وشركة اتصالات من e&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، ونخيل مول (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو) وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج.

استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية تناسب الجميع في كل يوم من أيام مهرجان دبي للتسوق في دورته التاسعة والعشرين في الفترة من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استعدوا لعيش أجواء جميلة في الطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها، وخوضوا تجارب رائعة وأنشطة ترفيهية استثنائية كل يوم لمدة 38 يوماً.

ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات محلية حصرية، وكذلك علامات تجارية عالمية فاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

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