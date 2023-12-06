ربع الموظفين في الإمارات يتوقعون زيادة رواتبهم %10 العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلط استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» الجديد الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، للوظائف، الضوء على مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعوامل التي تؤثر على هذه المستويات.

وأظهر أكثر من نصف المجيبين (61%) عن مستويات عالية أو متوسطة من الرضا عن رواتبهم الحالية. من ناحية أخرى، أظهر البحث أن 48% من المجيبين راضين عن المزايا التي يتلقونها من شركاتهم الحالية.

ويتمثل الهدف الأساسي من الاستبيان في التعرف على مستوى الرضا لدى الموظفين عن الزيادات التي حصلوا عليها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى توقعاتهم لناحية زيادة الرواتب مستقبلاً. وتجدر الإشارة إلى أن 27% من المجيبين حصلوا على زيادة في الراتب تصل إلى 10% العام الماضي، وأعرب 40% عن رضاهم عن هذه الزيادات.

وبالنظر إلى عام 2024، يتوقع 26% من المجيبين زيادة في الرواتب تصل إلى 10%. وتؤكد هذه النتائج أهمية المزايا والتعويضات العادلة في جذب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بهم.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، يعتقد 32% من المجيبين أن شركاتهم تساوي بين الذكور والإناث على نحو تام وشامل.

وكشف الاستبيان أن 33% من المجيبين يحصلون على راتب أساسي فقط، في حين اعتبر التأمين الطبي الشخصي (40%)، وبدل النقل (21%)، والمكافأة (18%)، والتأمين الطبي العائلي (13%) من أهم المزايا التي يحصل عليها الموظفون. ويحصل غالبية المجيبين (75%) على دخل شهري قدره 3 آلاف دولار أمريكي أو أقل، بينما يكسب 41% أقل من 1000 دولار أمريكي.

ووفقاً لنتائج البحث، يشغل ربع المجيبين حالياً مناصب إدارية وتنفيذية متوسطة دون مسؤوليات إدارية. على صعيد آخر، يعمل 53% من المجيبين في قطاعاتهم لمدة تصل إلى ست سنوات. ومن المثير للإعجاب أن 73% من المجيبين يعملون في شركاتهم الحالية منذ ست سنوات أو أقل، بينما يعمل 49% في شركاتهم الحالية منذ أقل من ثلاث سنوات.

وكشف الاستبيان أن 47% من المجيبين يشرفون على أعمال ما يصل إلى 10 موظفين، ما يوضح تأثيرهم ومستوى مسؤوليتهم في الشركات التي يعملون فيها. وعند سؤالهم عن مكانتهم في إطار مسارهم الوظيفي، حدد 61% من المجيبين مكانتهم في منتصف مسيرتهم المهنية أو في مركز عالٍ نسبياً. كما أشار البحث إلى أن 59% من المجيبين شغلوا وظيفة أو وظيفتين خلال السنوات الخمس الماضية، في حين شغل 33% منهم ثلاث وظائف أو أكثر.

وأفاد 58% من المجيبين في الإمارات أنهم وفروا ما يصل إلى 35% من دخلهم الشخصي، مشيرين إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أنه لا يزال من الممكن ادخار مبالغ كبيرة. من ناحية أخرى، توقع 68% من المجيبين في الإمارات ارتفاع تكاليف المعيشة عام 2024. ما يعزز أهمية الادخار بالنسبة للأفراد للحفاظ على استقرارهم المالي.

ويعد فهم الدوافع المعززة لولاء الموظفين أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات التي تسعى إلى تشكيل بيئة عمل إيجابية. وبحسب الاستبيان، قال 30% من المجيبين إن ولاءهم لشركتهم لا يرتبط برواتبهم، وفي الإطار ذاته، صرح 51% من المجيبين أن الراتب يلعب دوراً مؤثراً في تعزيز ولائهم لشركاتهم.

وبالإضافة إلى التعويضات، أظهر المشاركون أن عوامل أخرى مثل طبيعة المسؤوليات اليومية (26%)، وفرص التقدم الوظيفي (25%)، والعلاقة مع الزملاء (22%)، وفرص التدريب والتطوير (20%)، تعزز بدورها من ولاء الموظفين.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «توفر نتائج استبياننا الأخير فرصة استثنائية يمكن استثمارها من قبل المؤسسات في الإمارات لإعادة النظر في استراتيجيات التعويضات ومعالجة العوامل التي تؤثر على رضا الموظفين.

وذلك من خلال التركيز على منح الرواتب العادلة والتنافسية، إلى جانب مجموعة شاملة من المزايا وفرص النمو، ويمكن للمؤسسات العمل على تمكين قواها العاملة، وتعزيز ولائها، وإنشاء بيئة مزدهرة تجذب أفضل الكفاءات وتحتفظ بها».

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «يسعدنا أن نقدم نتائج استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023» الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، والذي يوفر معلومات مهمة عن مستويات رضا الموظفين في المنطقة والعوامل الرئيسية التي تؤثر عليها،.

حيث إن التعويضات العادلة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لجذب الموظفين الموهوبين والاحتفاظ بهم، يضاف إلى ذلك مجموعة شاملة من المزايا وفرص النمو، التي بدورها تؤهل المؤسسات لتمكين القوى العاملة لديها وتعزيز ولائهم، مما يخلق بيئة عملية تجتذب المواهب وتحافظ عليها».

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 وحتى 18 أكتوبر 2023. بمشاركة 6 آلاف و734 مجيباً من الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا ومصر والمغرب وتونس والسودان وغيرها.

عُلا حداد

61 %

راضون عن رواتبهم الحالية

27 %

حصلوا على زيادة %10

العام الماضي

40 %

عبروا عن رضاهم عن هذه الزيادات

58 %

وفروا ما يصل إلى %35

من دخلهم الشخصي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز