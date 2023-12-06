إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني في معاملات الصيرفة والتحويل المالي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، نظام الإيصال الإلكتروني بهدف تحويل المعاملات المالية الورقية إلى معاملات إلكترونية بالكامل.

وذلك من أجل تعزيز الكفاءة والمسؤولية البيئية في قطاع التحويلات المالية.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي، حيث أصبح بإمكان شركات الصرافة من خلال هذه المبادرة إصدار إيصالات إلكترونية للعملاء، ما يوفر أكثر من 50 مليون إيصال ورقي سنوياً. وسيتمكن العملاء من الحصول على الوصل الإلكتروني عبر الإيميل أو الواتساب بمجرد التوقيع في النظام الإلكتروني.

وقال أديب أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «بينما يجتمع العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة قضايا المناخ الملحة في مؤتمر المناخ كوب 28، نؤكد في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي التزامنا بقيادة النمو المستدام والابتكار في القطاع المالي بدولة الإمارات».

وأصبح بإمكان العملاء الآن تخزين الإيصالات الإلكترونية بشكل آمن على هواتفهم الذكية والوصول إليها بلمسة زر واحدة.

وسيتم تشفير المعلومات المالية وتسليمها مباشرة إلى العميل، ما يضمن سرية البيانات، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

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