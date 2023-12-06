سوق دبي المالي يطلق منصة تداول أرصدة الكربون

المصدر: دبي - البيان

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أطلق سوق دبي المالي، المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون المنتظرة، وسيتمكن المستثمرون المؤهلون من المؤسسات بالشراء والبيع عبر المنصة حتى 11 ديسمبر الجاري، مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير المقبل.

وتشير التوقعات، إلى نمو سوق أرصدة الكربون بما يتجاوز 50 مليار دولار بحلول العام 2030.

وتشهد المنصة، مشاركة أكثر من 24 هيئة وشركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، فايف هولدينغز، جالف كرايو، تبريد وغيرها.

وعمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل كشريك في المشروع التجريبي. وسيتم تنفيذ المعاملات من خلال 6 وسطاء في سوق دبي المالي:

الرمز كابيتال، أرقام للأوراق المالية، بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، المجموعة المالية هيرميس، شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، وأبوظبي الأول للأوراق المالية. وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبَل وكالات التسعير الرائدة مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات داو جونز.

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي، بنك أبوظبي الأول وشركة ماي كاربون. لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وتم التحقق من جميع المشاريع من قبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج «فيرا» أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وترسخ هذه الخطوة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي كمنصة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول.

50

مليار دولار النمو المتوقع لسوق أرصدة الكربون

بحلول 2030

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