اختتام الاجتماعات السنوية لشبكة التدقيق الدولية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت في دبي، أمس، الاجتماعات السنوية لشبكة التدقيق الدولية «جيه بي أيه»، بعد 3 أيام ناقش خلالها المجتمعون الذين توافدوا من 80 دولة، المستجدات في القوانين الدولية فيما يتعلق بتطوير إجراءات التدقيق الخارجي والأنظمة الإلكترونية لها، كما تم مناقشة عدد من القوانين والأنظمة العالمية المستجدة في الضرائب ومن ضمنها ما تم استحداثه في دولة الإمارات.

وأعرب جاك بوتدفين، رئيس مجلس الإدارة للشبكة التي تتخذ باريس مقراً رئيسياً لها، عن سعادته بعقد الاجتماع السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي تحديداً تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52. وأكد أن النظام الضريبي في الدولة سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، يعتبر من الأنظمة الحديثة والمنافسة مقارنة بالأنظمة المعمول بها في الدول الأوروبية .

والتي تصل النسبة في بعضها إلى 50 %، بينما النسبة في دولة الإمارات تعتبر من الأقل عالمياً، ما يعطي الشركات مجالاً أكبر للعمل والإنتاج ويرفع من قوة الاقتصاد الوطني.

بدوره، عبر رضا درويش آل رحمة، ممثل شبكة جيه بي أيه الدولية في الإمارات، والرئيس التنفيذي لمكتب جيه بي أيه الإمارات لتدقيق ومراجعة الحسابات، عن سعادته باستضافة الدولة لهذا الحدث وسعادة المشاركين لما لمسوه من تطور في الدولة في جميع المجالات.

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