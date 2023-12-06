الأسهم تتماسك في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تماسكت أسواق الأسهم في أولى تداولات الأسبوع، بعد العودة من إجازة عيد الاتحاد، وحافظت المؤشرات على حصة معتدلة للسيولة بـ 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.038 مليار درهم في أبوظبي، وحوالي 302 مليون درهم في دبي.

واستقر مؤشر سوق دبي عند 3979 نقطة بتراجع نسبته 0.2%، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9520 نقطة منخفضاً بنسبة 0.199%.

وشهد السوقان إجمالي صفقات تخطت 23.5 ألف صفقة، وبلغت صفات سوق دبي 7.9 آلاف صفقة مقابل أكثر من 15.4 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.

وشهد سوق أبوظبي، صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بقيمة 22.48 مليون درهم على عدد 11.8 مليون سهم وبقيمة 1.9 درهم للسهم.

سوق دبي

وتصدر سهم شركة «أرامكس»، ارتفاعات سوق دبي المالي بنمو 3% تلاه سهم «الفردوس القابضة» بنسبة 2.3%، فيما زاد سهم «الإسلامية للتأمين» بنسبة 2.17%، وسهم «مصرف الإمارات دبي الوطني» 1.71%، بينما حقق سهم «ديار» نمواً تجاوز 1%.

سوق أبوظبي

وكان أبرز الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم بعض الشركات الصناعية وشركات للأنشطة الاستثمارية، إذ تصدر سهم مجموعة «فينكس» بنسبة نمو قياسية بلغت 35.3%، ثم سهم «صناعات أسمنت الفجيرة» بنسبة 13.6%، تلاهما سهم «شيميرا ستاندرد» بنسبة 7.1%، بينما حقق سهم «أسمنت الخليج» نسبة 3.8%، ثم سهم مجموعة «ألفا ظبي» بنسبة 1.36%.

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