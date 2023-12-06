بيت التجارة النيجيري يفتتح مقره الإقليمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بيت التجارة النيجيري، عن إطلاق شراكة جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال افتتاح المقر الإقليمي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما في ظل تركيز نيجيريا على أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً في الصادرات الزراعية. وحضر دابو أبيودون، الحاكم التنفيذي لولاية أوجون، الحدث الذي أقيم في مركز مؤتمرات جافزا وان في دبي. كما قام بافتتاح مستودع وصالة عرض بيت التجارة النيجيري، إذ قام بجولة للاطلاع على منتجات نيجيريا الزراعية عالية الجودة.

كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية أوجون وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC). كما حضر الحدث عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، ضمت كلاً من باباجيد سانو أولو، الحاكم التنفيذي لولاية لاغوس، الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية لاغوس وان ايه جي سي سي للاستثمار (NAGCC)، وطيبات أتينوكي محمد، القنصل العام لجمهورية نيجيريا الاتحادية في دبي.

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات الزراعية النيجرية، نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع وجود 82% من الأراضي الصالحة للزراعة. وتسعى نيجيريا إلى أن تصبح مصدراً عالمياً بارزاً للمنتجات الزراعية، علماً أنها مصدر أساسي للكاكاو والكاجو وبذور السمسم.

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