مبادلة تستثمر في «زينوبي» لتطوير البنية التحتية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن استثمارها في شركة «زينوبي»، الشركة العالمية في مجال كهربة أساطيل النقل وحلول بطاريات تخزين الطاقة.

وتم إبرام الصفقة الاستراتيجية مع شركة إنفراكابيتال، ذراع الاستثمار في أسهم البنية التحتية التابع لشركة «إم آند جي بي إل سي»، والتي ترتبط معها «مبادلة» بشراكة استراتيجية محدودة.

وتأسست «زينوبي» في العام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وهي شركة متخصصة في أسطول المركبات الكهربائية وحلول بطاريات تخزين الطاقة. وتوفر أعمال أسطول المركبات الكهربائية التابعة لها، حلولاً شاملة لدعم مشغلي الأساطيل في انتقالهم إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والبنية التحتية للشحن والبرمجيات المتكاملة، في حين تقوم أعمال بطاريات تخزين الطاقة التابعة لها بتطوير بطاريات واسعة النطاق تتصل بشبكات نقل الطاقة، وتوفر بذلك عامل استقرار بالغ الأهمية للشبكات مع التوجه المتزايد نحو دمج موارد الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة.

ومنذ الاستثمار الأول لشركة «إنفرا كابيتال» في «زينوبي» في العام 2020، سجلت أعمالها نمواً ملحوظاً، حيث دعمت أكثر من 1000 سيارة كهربائية على مستوى العالم، ولديها بطاريات تخزين قيد التشغيل أو قيد الإنشاء بقدرة 430 ميجاوات.

وتتمتع الشركة بحضور قوي في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، ولديها محفظة أعمال متنامية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبدعم من «مبادلة»، تستثمر شركة «إنفرا كابيتال»، مبلغاً إضافياً قدره 270 مليون جنيه استرليني في شركة «زينوبي» لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة والعالم. كما تستثمر شركة «كي كي آر»، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، ما يقرب من 600 مليون جنيه استرليني، ما يشكل شراكة استراتيجية مع «إنفرا كابيتال» كمساهمين مشتركين بحصة أغلبية في «زينوبي».

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