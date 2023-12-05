سهم «فينيكس» يقفز 35 % في أول تداول بأبوظبي

المصدر: البيان

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قفز سهم مجموعة «فينيكس» العاملة في مجال العملات المشفرة وتقنية بلوك تشين بنسبة 35.3% في أول تداول له في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع السهم بنسبة 50% إلى 2.25 درهم لحظة الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.5 درهم.

هذا ولا يطبق الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح به البالغ 15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً على سهم الشركة ثلاث جلسات متتالية، وذلك استناداً لأحكام قواعد التداول المعمول بها في السوق.

ويمثل الطرح العام الأولي لمجموعة فينيكس الذي انتهى في 18 نوفمبر من سنة 2023، ثقة السوق القوية مع تجاوز الطلب بشكل مذهل بمقدار 33 مرة، إذ بلغت قيمة الاكتتاب 370 مليون دولار، وقد حظي الطرح باهتمام كبير من جانب المستثمرين الأفراد، فتجاوز طلبهم بمعدل 180 مرة، والمستثمرين المحترفين، الذين أسهموا في زيادة الاكتتاب بمعدل 22 مرة.

ويمثل هذا الإدراج إضافة مهمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ تعد مجموعة فينيكس أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة وبلوك تشين يتم إدراجه في سوق مالية في الشرق الأوسط.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نشهد إدراج مجموعة فينيكس في سوقنا للأوراق المالية، ويعدُ إضافة تسهم في تنوع المنتجات الاستثمارية في السوق ويشير أيضاً إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات».

وقال بيجان علي زاده فارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس: «يعد إدراج مجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة في مجال التنوع التكنولوجي والابتكاري، ويرمز طرحنا العام لنقلة نوعية بالنسبة لأبوظبي محوراً للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وإننا نفخر بأن نكون جزءاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية لسنة 2030 عبر دمج تطبيقات بلوك تشين التقنية المتقدمة والشراكات التقنية الاستراتيجية وخدمات الأصول الرقمية الرائدة في السوق».

وقال مناف علي، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فينيكس: «يعد إدراج مجموعة فينيكس في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهادة على كفاءتنا التكنولوجية متعددة الجوانب. وعبر ريادتنا في مجال التطور التكنولوجي لتقنية بلوك تشين وتشكيل مشهد التمويل الرقمي، يبرز وجودنا في سوق الأوراق المالية قصة ابتكار التكنولوجيا عبر الصناعات المختلفة. وبصفتنا شريكاً مفضلاً في المبادرات التكنولوجية التي تقودها الحكومة، فإننا نسعى جاهدين لبناء مستقبل يجعل من أبوظبي منارة عالمية لنمو الاقتصاد الرقمي المستدام والشامل».

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