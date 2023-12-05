1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 384 مبايعة بقيمة 1.28 مليار درهم منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 772.73 مليون درهم و292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 510.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 82.29 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 77.68 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 106.2 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13.76 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 208.7 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 40.45 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 64.72 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15.81 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 253.11 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 116.15 مليون درهم و88 رهن فلل وشقق بقيمة 136.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 86.1 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21.12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 48.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11.49 مليون درهم.

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