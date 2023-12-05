هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يفتتح مؤتمر كريستون العالمية- العالم وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا– في دبي

المصدر: البيان

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وقع اختيار كريستون العالمية، شبكة المحاسبة الدولية الرائدة، على دبي من بين مجموعة من المدن لاستضافة مؤتمرها- العالم وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر من العام الجاري. وسيجمع هذا الحدث السنوي لكريستون العالمية، التي يمتد حضورها إلى 115 دولة، مستشاري الأعمال والاقتصاديين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف إمكانيات توسيع الأعمال التجارية والتعاون الدولي..

وسيكون سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضيف الشرف الرئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وأعرب ريتش هوارد، ئيس مجلس إدارة شركة كريستون العالمية، عن ثقته في أن مجموعة شركات كريستون ستشارك في خطط التوسع لعملائها، حيث تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة في الاستثمارات الأجنبية بسبب تسهيل مبادرات ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار التأشيرات وتعديل الاجراءات التنظيمية.

من جانبها، أشارت ليزا روبينز، الرئيس التنفيذي لشركة كريستون العالمية، لى أن اختيار دبي كمدينة عالمية للمؤتمرات يرجع إلى بروزها كمركز مهم للشركات العالمية التي تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدبي وسياسات التنويع الاقتصادي المتطورة. وأضافت روبينز: "تعد دبي إحدى الوجهات المثالية لعقد المؤتمرات، فهي معروفة على نطاق واسع ببنيتها التحتية الحديثة والمتطورة، بما في ذلك مرافق المؤتمرات ذات المستوى العالمي. كما تتمتع بموقع استراتيجي مميز، مما يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم. لذا، غني عن القول أنك عندما تستضيف مؤتمراً في دبي، فإنك توفر خلفية متعددة الثقافات، وتسهل التواصل والتعاون بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم".

وفي هذا الإطار، صرح سودير كومار، مدير مجلس إدارة كريستون العالمية، قائلا أن المؤتمر سيكون بمثابة نقطة انطلاق للتعاون بين شركات كريستون في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك من أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وأضاف كومار: "إن اختيار دبي لمثل هذا الحدث العالمي يؤكد تطور المدينة كوجهة عالمية رائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. إذ سيحضر المؤتمر أكثر من 300 مندوب من جميع أنحاء العالم. وسيتضمن المؤتمر العديد من الجلسات الفنية والعملية التي يقدمها متحدثون مشهورون من جميع أنحاء العالم. لذا، يعتبر هذا الحدث فرصة مهمة لشركائنا للتواصل وتبادل الأفكار مع نظرائهم من الشركات الأخرى في الشبكة". وأضاف سودهير: "كما سيكون بمثابة منصة للمندوبين للتفاعل مع الخبراء ممن لديهم خلفيات وأعمال تجارية متنوعة".

سينصب التركيز الرئيسي لمؤتمر هذا العام على التعاون والشراكة عبر شبكة كريستون العالمية. وسيتضمن جلسات متنوعة تتعلق بكيفية ممارسة الأعمال دون أي قيود على الحدود. كما ستسلط العروض التقديمية الضوء على دراسة حالات معينة من جميع أنحاء الشبكة. بالإضافة الى ذلك، سيتم تنظيم جلسات تناقش التحديات والفرص المرتبطة بالصناعة، وتقدم حلول لمعالجة تلك التحديات، وستمثل منصة للمندوبين للاستفادة من نقاط القوة لدى الشركات الأعضاء، واستخدامها كنقطة انطلاق مفيدة لأصحاب المصلحة والعملاء.

تأسست شبكة كريستون العالمية عام 1971، وتحتل المرتبة 13 عالميًا، والسادسة على مستوى دولة الإمارات العربية .(IAB)المتحدة، وفقًا لأحدث تصنيفات المسح العالمي الصادرة عن نشرة المحاسبة الدولية

وتضم شبكة كريستون العالمية أكثر من 160 شركة عضو، يعمل بها أكثر من 25000 موظف مهني متخصص، في 820 مكتبًا منتشراً في 115 دولة، وهي عضو في منتدى الشركات، الذي يعتبر علامة أساسية للتميز في التدقيق عبر الحدود. وتعتبر من أبرز الشبكات التي تعمل على تعزيز المعايير العالية والاتساق في إعداد التقارير المالية، ووضع معايير التدقيق الدولي. ويتزامن اختيار دبي كمدينة مضيفة لمؤتمر كريستون العالمية- العالم وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، مع عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال راجو مينون، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري للشركة المضيفة، كريستون مينون، إن مؤتمر هذا العام يركز على طريقة كريستون - حيث تستكشف الشركات الأعضاء الإمكانيات وتتعاون لتطوير استراتيجية دولية لشركاتها لخدمة عملائها بشكل أفضل. كما أشار إلى أن كريستون مينون تتعاون بالفعل من أجل الاستفادة من فرص الأعمال المحلية والدولية مع شركات كريستون من داخل المنطقة، وكذلك من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

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