الامارات وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة

المصدر: وام

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أبرمت الامارات وفيتنام مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي داو نجوك دونج، وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتسهيل مشاركة العمالة الفيتنامية المدربة في سوق العمل الإماراتي، وتبادل الدراسات والمعلومات الداعمة لمجالات العمل، وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القوانين وتشريعات العمل.

وأكد الجانبان خلال لقاء على هامش التوقيع أهمية مذكرة التفاهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض تشريعات وأنظمة العمل في دولة الامارات ودورها في ضمان الحقوق وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل في الدولة.

حضر توقيع المذكرة واللقاء سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ومن الجانب الفيتنامي، فام آن توان، مدير إدارة التعاون الدولي، وتونغ هاي نام، المدير العام لإدارة العمل في الخارج.

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