"غرف الإمارات" و نظيرتها الفنلندية توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك

المصدر: وام

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أعلن اتحاد غرف الإمارات اليوم عن توقيعه مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الفنلندية، لتأسيس مجلس أعمال إماراتي فنلندي مشترك، ليضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، بالتركيز على القطاعات المستهدَفة في أجندة التعاون الاقتصادي.

ووفق مذكرة التفاهم، سيعمل مجلس الأعمال المشترك، على فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل بين قطاعي الأعمال الاماراتي والفنلندي، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة. وقّع المذكرة من جانب اتحاد غرف الإمارات سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام، ومن الجانب الفلندي بايفي بوجن هيموا المدير العام والأمين العام لغرفة التجارة الدولية بفنلندا، بحضور كل من سعادة آمنه فكري سفيرة الدولة لدى فنلندا، وسعادة تولا يوهانا اريولا سفيرة فنلندا بالدولة وسعادة غادة عائد النابلسي نائب مدير الادارة الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وذلك بهدف التعاون في مجال ترويج الصادرات والاستثمار بين البلدين، وتبادل المعلومات عن الفرص والبيئة الاستثمارية، بالتركيز على قطاعات التقنية والرقمنة والطاقة والاقتصاد الدائري والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمياه.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم، أن المجلس سيمثل منصة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الفنلندي، لافتاً إلى ما يتمتع به اقتصاد فنلندا من مزايا وما تتمتع به دولة الإمارات من مناخ استثماري محفز يرتكز على الاستدامة البيئية والمستويات العالية من الابتكار والتنويع الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، يشكلان عوامل مهمة في جذب الاستثمار وإقامة شراكات تجارية ناجحة .

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