الإمارات واليابان تعززان التعاون في النقل الجوي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقاً مع سلطة الطيران اليابانية لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، وذلك في ختام جولة مباحثات استمرت يومين في العاصمة اليابانية طوكيو.

ترأس وفد الدولة في هذه الجولة، عمر بن غالب، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني. وتم التوصل إلى اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، اشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل ناقلاتنا الوطنية إلى مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، وهي خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة السفر بين البلدين. كما منحت سلطة الطيران اليابانية حقوق تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا، الذي يعتبر من أهم المطارات العالمية للشحن الجوي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن الاتفاقية التي تم توقيعها في ختام جولة المباحثات تخدم جهود التعاون الثنائي وتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين». وأضاف إن هذه الاتفاقية ستسهم في توسيع نطاق تشغيل ناقلاتنا الوطنية وستخلق فرصاً جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين دولة الإمارات واليابان، مما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز شبكة النقل الجوي العالمية وتوسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، حيث وقعت الدولة أكثر من 187 اتفاقية تعاون في مجالات النقل الجوي مع مختلف دول العالم، وهو ما يوفر بنية تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمال ناقلاتنا الوطنية ويخلق جسور تواصل متينة مع الأسواق الدولية.

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