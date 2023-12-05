سوق دبي المالي يطلق المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون

المصدر: دبي - البيان

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يطلق سوق دبي المالي اليوم المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون المنتظرة حيث سيبدأ تطبيقها خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). سيتمكن المستثمرين المؤهلين من المؤسسات بالشراء والبيع عبر المنصة من اليوم، الخامس من ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2023 مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024.

وتشهد المنصة مشاركة أكثر من 24 شركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، فايف هولدينغز, جالف كرايو، تبريد وغيرها. وقد عمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل كشريك في المشروع التجريبي. سيتم تنفيذ المعاملات من خلال 6 وسطاء في سوق دبي المالي: الرمز كابيتال، أرقام للأوراق المالية، بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، المجموعة المالية هيرميس، شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية, وأبوظبي الأول للأوراق المالية. وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبَل وكالات التسعير الرائدة مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات داو جونز.

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي, بنك أبوظبي الأول وشركة ماي كاربون. لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وقد تم التحقق من جميع المشاريع من قبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج "فيرا" أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وترسخ هذه الخطوة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي كمنصة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول، لدعم هدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

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