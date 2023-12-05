«ريبيوتيشن هاوس» تفتتح بدبي مقرها للمنطقة

المصدر: دبي ـ لبيان

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احتفلت ريبيوتيشن هاوس، الشركة المتخصصة عالمياً في إدارة السمعة عبر الإنترنت (ORM)، بافتتاح مقرها الرسمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، الأمر الذي مثّل لحظة محورية في استراتيجية الشركة للتوسع.

وأعرب ديما راكيتا، الرئيس التنفيذي لريبيوتيشن هاوس، عن سعادته لافتتاح المقر الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي، قائلاً: جاء اختيارنا لدبي كقاعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للمدينة«. وأوضح بقول: تُعتبر السمعة عبر الإنترنت جانباً مهماً بدرجة كبيرة، حيث قد تمر منتجات العلامة التجارية من دون أن يلاحظها أحد، وقد تكون الصورة الافتراضية مختلفة عن الواقع. لذا، تكون السمعة بمثابة لوحة يستخدمها الأفراد والكيانات لعرض ما يقدّمونه بوضوح، بدلاً من أن تكون بعيدة المنال أو خارجة عن السيطرة». وأضاف: في العصر الرقمي، يمتلك الجميع القدرة على تشكيل تواجدهم على الإنترنت، وسد الثغرة بين العالمين الحقيقي والافتراضي. ونؤمن في ريبيوتيشن هاوس بإزالة الغموض عن السمعة. وأشار أن لريبيوتيشن هاوس مكاتب في هونغ كونغ وميامي. على مدى أكثر من 10 أعوام، وفرت الشركة خدمات السمعة عبر الإنترنت لأكثر من 1000 عميل دولياً.

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