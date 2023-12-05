«فايبرانت كابيتال بارتنرز» لإدارة الاستثمارات تدخل سوق الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «فايبرانت كابيتال بارتنرز» المتخصصة بإدارة الاستثمارات الائتمانية البديلة وتدير أصولاً قيمتها حوالي 8 مليارات دولار دخول سوق الإمارات. وكشفت الشركة عن افتتاح مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي.

وحصلت الشركة من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «فايبرانت كابيتال بارتنرز إنترناشونال» على تصريح للخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لإجراء أنشطة منظمة تحت الفئة التحوطية 3C. ويمكّن الترخيص الشركة من إدارة صندوق استثمار جماعي وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات.

التزام

ويؤكد المكتب التزام الشركة تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وأشارت الشركة إلى أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام تعدان موطناً لبعض المستثمرين المؤسسيين الأكثر تطوراً في العالم، كما أوضحت أن افتتاح المقر في سوق أبوظبي العالمي علامة بارزة في الوقت الذي نواصل فيه توسيع قدراتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والأطراف المقابلة الحاليين والجدد.

إضافة

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي: نرحب بالشركة في النظام البيئي لسوق أبوظبي العالمي. ونحن على ثقة من أن النظام البيئي الديناميكي واللوائح التقدمية لسوق أبوظبي العالمي ستعزز رؤية الشركة، وتدعمها في إضافة قيمة إلى الأسواق المالية في المنطقة، والمساهمة في التطوير المستمر للمشهد المالي المزدهر في أبوظبي وقيمته الاستراتيجية للتمويل العالمي.

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