71.3 مليار درهم تداولات عقارات أبوظبي في 11 شهراً بنمو 26 %

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت قيمة التداولات العقارية بأبوظبي في 11 أشهراً حاجز 71.3 مليار درهم، وذلك وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل عن الفترة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وبارتفاع 26%، مقارنة بقيمة 56.5 مليار درهم حققتها التداولات عن الفترة ذاتها من العام 2022.

وأوضحت مؤشرات الدائرة، بلوغ العدد الإجمالي لمعاملات التداولات متضمنة كلاً من معاملات البيع المباشر وأنشطة الرهن العقاري، 19616 معاملة في الفترة المنقضية من العام الجاري، وسط استمرار نشاط السوق العقاري، وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أو عبر معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وجهات التمويل العقاري.

وأظهرت البيانات، أن أنشطة البيع بشكل عام اختصت بحصة 66% بقيمة بلغت 47 مليار درهم، وذلك عن 13056 معاملة، وبارتفاع 66.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت نحو 23.7 مليار درهم عن 8708 معاملات بيع.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الكبرى منها بنحو 69.7% من مجمل عدد معاملات البيع في الأشهر التسعة بنحو 9103 معاملات، وبحصيلة بلغت 31.4 مليار درهم، بينما اختصت العقارات الجاهزة بنحو 31.3% من مجمل عدد معاملات البيع بنحو 3953 معاملة بحصيلة بلغت 15.6 مليار درهم.

تمويل عقاري

من جانب آخر، أظهرت البيانات نشاطاً لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، إذ استحوذت معاملات الرهن العقاري على 34% من مجمل قيمة التداولات في الشهور المنقضية من العام 2023، محققة 24.3 مليار درهم. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري في تلك الفترة المنقضية من العام نحو 6560 معاملة.

ووفق تسلسل بيانات التداولات، يشهد الربع الأخير من العام الجاري، نشاطاً واضحاً للسوق العقاري بالإمارة، إذ بلغ مجمل التداولات 10.2 مليارات درهم خلال نوفمبر، ونحو 4000 معاملة إجمالية تمت خلال الشهر، فيما حقّق أكتوبر مجمل تداولات وصل إلى 3.2 مليارات درهم وذلك قيمة 1782 معاملة إجمالية.

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