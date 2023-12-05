القابضة (ADQ) وشركة قازاقستان للاستثمار تؤسسان منصة لاستكشاف الفرص

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وشركة قازاقستان للاستثمار في جمهورية كازاخستان، تأسيس منصة للاستثمار المشترك، لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع مثل الأغذية والزراعة، والنقل، والرعاية الصحية، وتحويل الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وتكنولوجيا التعليم.

وتهدف المنصة إلى استكشاف فرص الاستثمار والاستفادة منها في كازاخستان بالإضافة إلى بلدان أخرى في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز. وفي إطار هذا التعاون، ستلتزم «القابضة» (ADQ) وشركة قازاقستان للاستثمار، بتقديم مساهمات مالية وتشغيلية متساوية، لكل فرصة استثمارية. وفي إطار التعاون البيني، ستسهم «القابضة» (ADQ) بخبراتها الاستثمارية عبر مجموعة مماثلة من القطاعات في منصة الاستثمار المشترك، وذلك بفضل سجلها الحافل في إقامة شراكات استثمارية سيادية قوية.

وتم إنشاء شركة قازاقستان للاستثمار في العام 2007، لتعزيز نمو وتنمية الاقتصاد الوطني لكازاخستان باعتبارها صندوقاً لصناديق الأسهم الخاصة بمشاركة الدولة.

ومن خلال استثماراتها، تلعب المؤسسة دوراً بارزاً بشكل متزايد في النهوض بالدول المجاورة والقريبة، وهو الدور الذي سيتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال المنصة الجديدة مع «القابضة» (ADQ).

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «تؤكد منصة الاستثمار المشترك التزام القابضة (ADQ) ببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات في مناطق رئيسية تكمل نهجنا الاستثماري، كما تتيح للدول الأخرى فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والمتنوعة التي تمتلكها محفظة شركاتنا، نحن على ثقة من أن تعاوننا سيحقق استثمارات ملحوظة من شأنها أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وجمهورية كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز على نطاق أوسع».

وعلق نورلان بايبازاروف رئيس مجلس إدارة شركة بايتيريك إن إم إتش المساهمة المشتركة (المؤسسة الأم لشركة قازاقستان للاستثمار): «يتمتع التعاون الاستثماري الثنائي بين شركة قازاقستان للاستثمار و«القابضة» (ADQ) بإمكانيات كبيرة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية، نحن مهتمون للغاية بالاستفادة من خبرة «القابضة» (ADQ)».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز