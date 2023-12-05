إطلاق دليل لتقييم الأصول المشفرة ودعم الاستثمار في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معهد المحللين الماليين المعتمدين؛ الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، دليلاً جديداً لتقييم الأصول المشفرة. ويهدف هذا الدليل، الذي طوّره مركز الأبحاث والسياسات التابع للمعهد، إلى تزويد خبراء الاستثمار بأفضل نماذج وأدوات التقييم الخاصة بتحليل قيمة الأصول المشفرة، بما في ذلك «البيتكوين»، ومنصات العقود الذكية، والتطبيقات اللامركزية.

ويسهم الدليل في تطوير نموذج عمل مستقبلي لتقييم الأصول المشفرة، والذي بات أمراً بالغ الأهمية، نظراً لنمو سوق الأصول المشفرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث تتجاوز قيمتها التقديرية حالياً 1 تريليون دولار، إضافة إلى التقلبات في أسعار السوق، والتي عزّزت من ضرورة وجود أدوات تقييم فعّالة، تتيح لأي مستثمر تحليل المشهد إذا ما أراد الاستثمار في هذا القطاع.

ويتمثّل الهدف الأساسي في تعريف خبراء الاستثمار بأساليب التقييم الحالية وما تحتويه من مزايا وعيوب. وقال أنطوان شحادة مدير أول لدى معهد المحللين الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الدليل مورد بالغ الأهمية لخبراء الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في ظل التنوع الكبير في مشهد العملات المشفرة. ونهدف إلى بناء فهم دقيق لهذه السوق، من خلال دراسة نماذج التقييم المختلفة بشكل واسع وعميق، بما في ذلك النماذج المتعلقة بمنصات العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية والبيتكوين. وتكمن أهمية الدليل في تشجيع النقاش العالمي حول الأصول المشفرة، والمساهمة في تحديد دور المنطقة وتأثيرها في المشهد المتطور للأصول المشفرة، لا سيما في دولة الإمارات، التي تتمتع بمكانة رائدة على مستوى تقنيات البلوك تشين.

وأكد مركز الأبحاث والسياسات التابع للمعهد، عدم تأييده لوجهة نظر معينة حول الأصول المشفرة، وإنما يؤكّد سعيه إلى إثراء النقاشات حول أدوات التقييم الفعّالة. كما لا تشكل النتائج والمنهجيات المشمولة في الدليل أي تأييد أو توثيق أو رفض لأي قيمة متعلقة بالأصول المشفرة.

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