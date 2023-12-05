صندوق النقد العربي ينظم دورة «إعداد إحصاءات البيئة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت، أمس، الدورة التدريبية حول «إعداد إحصاءات البيئة وتغيرات المناخ ذات الصلة بالاقتصاد الكلي»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي، خلال الفترة حتى 15 ديسمبر.

وأشار الصندوق إلى أنه في ظل التحديات، التي تواجهها مختلف دول العالم على صعيد الاقتصاد الكلي نتيجة للتغيرات المناخية تولي العربية أهمية خاصة لموضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية، وسياسات الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل خاص، والتي أصبحت واقعاً يجب التعامل معه.

تبرز أهمية الإحصاءات البيئية الاقتصادية في عملية صنع السياسات الاقتصادية المناسبة، حيث تظهر التجارب الدولية وجود حاجة ماسة لتطوير مؤشرات وبناء منهجيات جديدة، تساعد على توفير بيانات، تدعم سياسات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى وضع السياسات التي تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية. وفي هذا السياق تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمصادر والأساليب اللازمة لتطوير المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بالاقتصاد الكلي، والتي يمكن أن تسترشد بها السياسات الاقتصادية والمالية.

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