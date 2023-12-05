«أڤيڤا»: التقنيات الرقمية تدعم فرص جني الأرباح وتعزز الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «أڤيڤا» للبرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي قدرة التقنيات الرقمية على دعم الابتكار الصناعي من أجل مستقبل أكثر عدالة. وقالت ليزا وي، الرئيس العالمي للاستدامة لدى أڤيڤا خلال زيارة للدولة: إن الاستثمار في التقنيات الرقمية يوفر الفرصة لجني أرباح الأعمال، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاستدامة.

وأكدت: نرى مراراً وتكراراً أن الشركات، التي تعطي الأولوية للاستدامة تتفوق في الأداء على الشركات التي تغفل ذلك. وتظهر أبحاث مؤسسة «كابجيميني» أن الشركات الرائدة في مجال الاستدامة حققت إيرادات أعلى بنسبة 83% لكل موظف مقارنة بالمتوسط في الفترة من 2020 إلى 2021. وفي الوقت ذاته حققت أكثر من ربع الشركات الأقل تقدماً (26%) أدنى من المتوسط بنسبة 13%، وتساعد الرقمنة بالفعل في تسريع خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، إذ تعمل التقنيات القائمة على البيانات الذكية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية على إحداث تحول في القطاع الصناعي وتعزيز الإمكانات الإبداعية من خلال ربط الأشخاص بمعلومات ورؤى موثوقة تشجيع الاستخدام المسؤول لموارد العالم.

وترى الشركات أن الاستثمار في تسريع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية والأولويات البيئية يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحسين نتائج الأعمال وتعزيز أرباحها النهائية، فتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يسهم في توفير الملايين، كما أن الحياد المناخي قادر على التحقيق الأرباح الصافية.

وأوضحت ليزا وي أن الشركات المرتبطة ببعضها تدعم التعاون المتبادل والابتكار والتفكير النقدي. كما أن تجميع بيانات المؤسسة داخلياً وخارجياً على منصة واحدة قائمة على السحابة يتيح لشركاء سلسلة القيمة تحقيق اقتصاديات غير مسبوقة ومزايا ضخمة لمؤسساتهم وللمجتمع. وأشارت إلى أنه في استطلاع أجرته «أڤيڤا» مؤخراً أشار كبار القادة في الشركات الصناعية التي تزيد إيراداتها السنوية عن 50 مليون دولار أمريكي إلى أن أولويتهم الرئيسية هي البيانات الذكية التي يمكن أن تساعدهم في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

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