كوريا الجنوبية تتوسع في تصدير منتجاتها عبر دبي

المصدر: (موان – وكالات)

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أعلنت حكومة إقليم جولا الجنوبي أمس أنها تعتزم التوسع في تصدير المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية إلى الشرق الأوسط عبر دبي. وأفادت أنها أقامت حدثاً ترويجياً في متجر تجريبي لتصدير المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية تديره الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والبحرية والأغذية (aT) في دبي، في يوم 2 ديسمبر.

وقال مدير فرع شركة «aT» في دبي «كيم هيوك» إن الاهتمام بالمنتجات الغذائية يتزايد تأثراً بموجة الثقافة الكورية بفضل شعبية الكي-بوب والأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية بعد جائحة كوفيد 19، غير أنه لا توجد أماكن كثيرة يمكن للمستهلكين المحليين شراء المنتجات الغذائية الكورية منها.

وتم اختيار 8 منتجات زراعية للترويج بالنظر إلى الطلب المحلي في العالم الإسلامي. وأضاف إن المتجر التجريبي يسعى للترويج للمنتجات الكورية من أجل توسيع صادراتها في جميع أنحاء العالم العربي.

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