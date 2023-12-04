رأس الخيمة تطلق معرض «لمسات وطنية» 8 ديسمبر ولشهر كامل

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تنظيم معرض «لمسات وطنية» خلال الفترة من 8 ديسمبر الجاري وحتى 8 يناير المقبل على كورنيش القواسم، بهدف دعم وترويج مشاريع المواطنين ضمن فئة رخص الغد للمواطنين ورخص فرصة لغير المواطنين.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة، أن تنظيم معرض لمسات وطنية في دورته الخامسة يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم رواد الأعمال، وتوفير منصة وطنية لإبراز منتجاتهم عبر إتاحة الفرصة لأكثر من 70 رخصة تجارية للمشاركة في المعرض، لافتةً إلى أن عدد رخص الغد في الدائرة وصل حتى الآن إلى 43 رخصة، يتركز معظمها في الأنشطة الغذائية ومنتجات العطور والتجميل والمنتجات الحرفية.

وأضافت العيان بأن معرض «لمسات وطنية» في نسخته الرابعة عام 2022 قد حقق نتائج إيجابية، تمثلت في تحقيق إيرادات تجاوزت المليون درهم، إضافة إلى رفع إيرادات المشاركين ضمن أجنحة المعرض من أصحاب مشاريع رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة المسجلين بدائرة التنمية الاقتصادية وذلك نتيجة الإقبال الملفت من قبل أكثر من 30 ألف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح طيلة فترة المعرض، مستفيدين من العروض التجارية المطروحة من قبل 84 منشأة.

ودعت عائشة العيان أفراد المجتمع لمتابعة منصات الدائرة للتعرف على الفعاليات والفقرات المصاحبة للمعرض.

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