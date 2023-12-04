«إم 42» و«سيمنس» تتعاونان لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصحي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «إم 42» M42، شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على التقنيات الحديثة ومقرها أبوظبي، أمس توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سيمنس لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لها بدولة الإمارات.

وتعتبر إزالة الكربون من البنية التحتية جزءاً من نهج M42 المزدوج لتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الحلول الصحية الوقائية المدعومة بالتكنولوجيا لتقليل عدد المرضى المحتاجين إلى زيارة هذه المرافق المستهلِكة للطاقة بكثافة. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إجراء عملية تدقيق شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التي تديرها M42 في جميع أرجاء دولة الإمارات، وتحديد الفرص السانحة لتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف استخدام الطاقة، ودراسة الوسائل المتاحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تعزيز الجهود لإحداث تأثير إيجابي في البيئة والمجتمع، ومناقشة وتطوير خارطة طريق تؤدي إلى رقمنة البنية التحتية لـM42 بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين راحة المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والموظفين في جميع مرافقها، فضلاً عن إرساء معايير جديدة لضمان استدامة قطاع الرعاية الصحية بالاستفادة من منصة Xcelerator التابعة لشركة سيمنس.

ووفقاً لعملية تدقيق أولية أُجريت في أواخر شهر نوفمبر الماضي، أشارت النتائج إلى إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة في أحد المرافق الصحية التابعة لمجموعة M42 من خلال تحديث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ودمج أنظمة إدارة المساحة ضمن محفظة Siemens Enlighted التي تعمل على تطبيق مركزية إدارة الطاقة في نظام إدارة المباني. ويأتي تبني هذه الحلول الموفرة للطاقة وتطبيقها في جميع المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لـM42 - وهي أكبر شبكة في الشرق الأوسط ـ ليقلص بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

وبحسب تقديرات المؤسسة الدولية غير الحكومية «هيلث كير وذ آوت هارم»، تشكل الانبعاثات الكربونية المباشرة الناتجة عن مرافق الرعاية الصحية نسبة 17% من إجمالي البصمة الكربونية للقطاع عالمياً. وتمثل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الكهرباء والبخار والتبريد والتدفئة 12 % أخرى.

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